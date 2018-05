Arbeitsmarkt Niederbayern Saisonale Effekte haben kaum noch Wirkung

In Niederbayern waren im Mai 17.820 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1.457 weniger als im April, was einem Rückgang von knapp acht Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum April um 0,3 Prozentpunkte auf jetzt 2,5 Prozent.

Nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, hat sich Niederbayern im Mai vollständig von den für den Regierungsbezirk üblichen saisonalen Schwankungen erholt. Das zeigten auch die Bewegungszahlen: Während sich im Mai lediglich 144 Menschen neu arbeitslos gemeldet hätten, seien demgegenüber 2.800 in die Erwerbstätigkeit gegangen.

Straubing ist Schlusslicht

Ohnehin sei der saisonale Ausschlag in Niederbayern nicht mehr mit dem früherer Jahre vergleichbar, so Holtzwart. Zwar gebe es immer noch einen hohen Anteil an Außenberufen, der Anteil an Beschäftigten in der Industrie wachse aber stetig.



Mit jeweils 2,0 Prozent haben die Landkreise Straubing-Bogen und Freyung-Grafenau die besten Arbeitslosenquoten im Bezirk vorzuweisen. Die Stadt Straubing ist mit 4,0 Prozent niederbayerisches Schlusslicht.