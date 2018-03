Uwe Brandl Abensberger Bürgermeister fordert höheren Einsatz der Autoindustrie

Nachdem die Deutsche Umwelthilfe bei Messungen festgestellt hat, dass auch kleinere Städte ein Problem mit zu hohen Stickoxidwerten haben, schaltet sich der Abensberger Bürgermeister Uwe Brandl in die Debatte ein. Er fordert mehr Anstrengungen der Autoindustrie.

Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) und Bürgermeister in Abensberg (Lkr. Kelheim), fordert in einem Interview mit dem BR-Fernsehen angesichts hoher Stickoxidwerte in vielen Kommunen größere Anstrengungen der Automobilindustrie. Die angekündigte Software-Nachrüstung von Dieselmotoren müsse rascher erfolgen.

Auch "Hardware-Nachrüstung" gefordert

Außerdem fordert Brandl eine "Hardware-Nachrüstung". Das heißt, dass die Autohersteller bei Fahrzeugen, bei denen eine Software-Nachrüstung den Schadstoffausstoß nicht ausreichend reduziert, auch Veränderungen an den Motoren selbst vornehmen müssten. Diese Umrüstungsmaßnahmen lehnen die Hersteller ab, da sie in der Regel aufwendiger und kostspieliger sind.

Mehr "saubere" Fahrzeuge im Personennahverkehr

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs wünscht sich Brandl, dass die Industrie rasch mehr bezahlbare Fahrzeuge mit emissionsarmen Antrieben anbietet. Das sei überfällig, so Brandl. Diesel-Fahrverbote auch in kleineren Städten seien für ihn aber keine Lösung.

"Ich glaube nicht, dass das Fahrverbot das allein Seligmachende ist. Da gibt es so viele andere Faktoren, die zu dieser Stickoxidbelastung beitragen. Ich glaube, wir müssen jetzt eine konzentrierte Aktion starten und die Wurzel des Übels beseitigen. Und das ist vor allem das Fahrzeug, das die Emission verursacht, der Kamin, der ausstößt, das Binnenschiff, das unter Umständen Schweröl verbrennt." Uwe Brandl

Die Deutsche Umwelthilfe hatte bei umfangreichen Messungen des Stickoxidgehalts in der Luft festgestellt, dass nicht nur in Ballungsräumen wie München die Belastung sehr hoch ist, sondern auch in kleineren Städten wie Passau oder Aschaffenburg.