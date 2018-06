Wetter Frost in Klingenbrunn: 0 Grad zum Sommeranfang

Kaltstart am kalendarischen Sommeranfang im Bayerischen Wald. In Klingenbrunn-Bahnhof zeigte das Thermometer am Morgen 0 Grad an.

Kalter Sommerbeginn im Bayerischen Wald: In Klingenbrunn-Bahnhof, einem Ortsteil in der Gemeinde Spiegelau im Landkreis Freyung-Grafenau, sind am frühen Morgen 0 Grad gemessen worden.

Der Ort sorgt regelmäßig für Kälterekorde

Ganz ungewöhnlich sind solche Temperaturen um diese Zeit nicht, so ein Sprecher der Gemeinde zum BR. Klingenbrunn-Bahnhof ist einer der kältesten Orte in Deutschland. Die Messstation des Deutschen Wetterdienstes vermeldet hier regelmäßig Kälterekorde. Nur wenige Kilometer weiter in Klingenbrunn wurden am Morgen sieben Grad gemessen.

Für den Rest von Niederbayern sind für den heutigen Tag aber milde und angenehme Temperaturen vorhergesagt. Der Wind weht tagsüber lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.