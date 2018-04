Sasioneröffnung Hopfenspargel - eine seltene Spezialität aus der Hallertau

Ab heute steht eine besondere Spezialität aus der Hallertau auf vielen Speisekarten. In Rohr in Niederbayern ist am Mittag die Hopfenspargel-Saison eröffnet worden. Sie dauert je nach Wetter nur etwa drei Wochen.

Von: Andreas Mack