Ministerpräsident im BR-Interview Neues Kabinett - Söder lässt sich nicht in die Karten schauen

Nach der Wahl am Freitag ist heute die offizielle Stabübergabe in der bayerischen Staatskanzlei. Beim Personal für sein Kabinett will sich der neue Ministerpräsident Markus Söder nicht in die Karten schauen lassen. Es seien noch nicht alle Entscheidungen gefallen, sagte er im BR-Interview.

Am Mittwoch wird Markus Söder sein neues Kabinett vorstellen. Es seien noch längst nicht alle Entscheidungen getroffen, so Söder im BR-Interview. Vieles werde erst "auf den letzten Metern entschieden".

Wen holt Söder ins Finanzministerium?

Erst am Sonntag hat Söder nach eigenem Bekunden damit angefangen, sich über die Kabinettsposten Gedanken zu machen. Auch mit einigen ehemaligen Ministerpräsidenten habe er sich beraten, so Söder. Wichtig sei ihm, dass die betroffenen Personen die Entscheidung von ihm persönlich erfahren würden, und nicht aus den Medien.

Mit Spannung wird vor allem erwartet, wen Söder zu seinem Nachfolger im Finanzministerium macht. Als Favorit gilt sein bisheriger Staatssekretär und Weggefährte Albert Füracker, aber auch die bisherige Wirtschaftsministerien Ilse Aigner vom mächtigen CSU-Bezirksverband Oberbayern ist im Gespräch. Wichtig sei laut Söder dabei, dass das Team auch eines sei, das in die Zukunft weise. Die Kabinettsumbildung könnte deshalb trotz der vergleichsweise kurzen Zeit bis zur Landtagswahl im Oktober umfassender ausfallen, so die Spekulationen.

Söders Ideen für die ersten 100 Tage

Nach der Entscheidung am Mittwoch soll Söders Kabinett diese Woche noch zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. Wegen der langen Regierungsbildung in Berlin sei auch in Bayern einiges liegengeblieben, so Söder zum BR. Deshalb müsste jetzt endlich wieder regiert werden. In den ersten 100 Tagen werde da "eine Menge los sein".

Dominierendes Thema der ersten Kabinettssitzung wird wohl die Flüchtlings- und Asylpolitik sein. Die angekündigte Einführung einer bayerischen Grenzpolizei, das eigene Landesamt für Asyl und die personelle Aufstockung von Polizei und Justiz sollen nach dem Willen Söders schnell umgesetzt werden. Das alles solle die Asylverfahren in Bayern zeitnah beschleunigen.