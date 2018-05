Neuer Service Digitaler Check-in: Bahnfahren ohne Ticketkontrolle

Es ist eigentlich nur ein kleines Häkchen in der DB App, das neu ist. Aber es soll die Bahnfahrt künftig angenehmer machen. „Komfort Check-in“ steht dort. Wer es setzt, der wird automatisch eingecheckt. Dem Schaffner wird dann angezeigt, dass an diesem Platz bereits jemand mit bezahltem Ticket sitzt. Eine Ticketkontrolle soll dadurch unnötig werden. Dies tue man, um die Zufriedenheit der Kunden zu steigern, wie der Marketingverantwortliche der Deutschen Bahn Ben Haoulani erklärt.

"Der Komfort bei dem Komfort Check-in liegt darin, dass der Kunde sich seine Zeit frei einteilen kann. Er kann sich Filme anschauen, ein Buch lesen oder arbeiten – ohne dabei durch eine Ticketkontrolle gestört zu werden." Ben Haoulani, Marketingverantwortlicher Deutschen Bahn

Komfort Check-in nur mit App auf dem Smartphone

Nutzen kann der Kunde diesen Service allerdings nur, wenn er sein Ticket online gebucht und einen kostenpflichtigen Sitzplatz reserviert hat. Ticket und Reservierung muss er dann in die DB-App auf sein Smartphone laden. Sobald er an seinem Platz sitzt, kann der Kunde den Komfort Check-In anwählen. Dass dies möglicherweise zu Missbrauch genutzt wird – etwa indem personalisierte Tickets an andere Reisende weiterverkauft werden – kann die Bahn zwar nicht ausschließen. Laut Haoulani aber behält sich die Deutsche Bahn vor, auch die Komfort Check-in-Kunden stichprobenartig zu kontrollieren. Das Zusatzangebot mit dem Komfort Check-in gibt es noch nicht in allen Zügen, soll aber Schritt für Schritt ausgeweitet werden.