Neuer Mobilfunkstandard Wo steht Deutschland bei 5G?

Dass die Bundesnetzagentur bekannt gab, dass die erwartete Versteigerung der 5G-Frequenzen nicht in diesem Herbst, sondern erst im nächsten Jahr stattfinden werde, findet man beim IT-Branchenverband Bitkom nicht weiter schlimm. Verbands-Geschäftsführer Bernhard Rohleder sagt, auf ein paar Monate hin oder her komme es nicht an. Viel wichtiger ist für ihn etwas anderes: "Es kommt auf die Versteigerungsbedingungen an, ob die zum Problem werden, oder nicht. Probleme gibt es dann, wenn die Ausbauverpflichtungen unrealistisch werden."

Ausbauverpflichtungen bei der Frequenzvergabe

Das heißt, problematisch wird es, wenn die Politik fordert, dass 5G auch überall sofort auf dem Land aufgebaut werden muss, vor allem Bayern hätte das gerne. Es gibt aber noch keine einheitliche Linie. Außerdem diskutieren deutsche Politiker darüber, wer das neue Mobilfunknetz hierzulande aufbauen soll. Chinesische Ausrüster wie Huawei stehen dabei im Verdacht womöglich der Spionage Vorschub zu leisten.

China-Hersteller unter Spionageverdacht

Australien und die USA haben deshalb entschieden, in anderen Ländern als China einzukaufen. Welchen Weg Deutschland hier geht, das ist letztlich eine politische Entscheidung. Die deutschen Mobilfunkkonzerne haben sich bereits entschieden. Wenn es nach ihnen geht kommen die neuen Sendemasten von chinesischen Ausrüstern, denn die liefern deutlich billiger als die Konkurrenz.