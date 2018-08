BR Recherche Neuer Abgastest WLTP bringt Autoindustrie ins Schlingern

WLTP - das international einheitliche Test-Verfahren (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure) gilt ab dem 01.09.2018 EU-weit für Neuzulassungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Es soll dafür sorgen, dass Herstellerangaben zu CO2-Ausstoß und Kraftstoffverbrauch realistischer werden. Mehr zum Thema in Plusminus um 22.30 Uhr im Ersten.

Mehrere VW-Modelle haben Probleme mit dem neuen Abgastest

Gerade Volkswagen hat Probleme damit: Zahlreiche Modellvarianten haben den WLTP-Test noch nicht durchlaufen. Interne VW-Dokumente, die BR Recherche vorliegen, zeigen: Viele Fahrzeuge kann der Konzern erst frühestens Ende des Jahres ausliefern, darunter populäre Modelle wie den Golf Kombi mit 2.0 Liter Diesel-Motor. Was bedeutet das für Verbraucher, die sich jetzt nach einem Neuwagen umsehen?

Autoindustrie: Durch WLTP dürfte Kfz-Steuer steigen

In München machen wir mit Marion Jungbluth, Teamleiterin Energie und Mobilität vom Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) einen kleinen Test. Wir lassen uns in drei Autohäusern (VW, Audi, Renault) beraten, um herauszufinden, wie detailliert Verkäufer über die Folgen informieren, die der neue WLTP-Standard mit sich bringt. Der Automobilindustrie-Verband VDA rechnet damit, dass die gemessenen CO2-Emissionen um 20 Prozent höher liegen werden. Dadurch dürfte am Ende auch die Kfz-Steuer steigen.

Test: Audi transparent, VW zurückhaltend

Das Ergebnis: Bei unserem kleinen Test ist Audi transparent, was eine möglicherweise höhere Kfz-Steuer angeht. Renault gibt offen zu: Aktuell sind viele Modellvarianten wegen der Umstellung nicht liefer- und damit auch nicht bestellbar. VW hinkt in der Produktion ebenfalls hinterher, trotzdem können Kunden die Fahrzeuge bestellen. Dass die Kfz-Steuer steigen kann, erfahren wir im Münchner Autohaus nur auf Nachfrage. Außerdem ist die Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung obligatorisch.

"Zum heutigen Tag können wir Ihnen die nach WLTP ermittelten Werte für Ihr Fahrzeug leider noch nicht mitteilen. Sobald uns die vom Kraftfahrtbundesamt bestätigten Verbrauchs- und CO2-Werte nach dem neuen Prüfzyklus vorliegen, werden wir Sie unverzüglich unterrichten. Ich habe den Hinweis zur Kenntnis genommen und bin mit der möglichen Änderung meiner Bestellung einverstanden." Aus der ersten VW-Zusatzvereinbarung

Autokauf mit Hindernissen

Damit ist der Autokauf aber noch nicht geschafft. Ein weiteres aktuelles internes VW-Dokument mit dem Titel "Prozessupdate WLTP", das BR Recherche vorliegt, zeigt: Sobald für das bestellte VW-Modell die nach WLTP-Standard ermittelten Werte vorliegen, soll der Kunde in einer weiteren Zusatzvereinbarung die verbindliche Bestellung des Fahrzeugs bestätigen. Könnte er dann noch vom Kauf zurücktreten? Der Verkäufer des von uns besuchten VW-Autohauses, so Verbraucherschützerin Marion Jungbluth, "hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man natürlich einen Rücktritt versuchen kann. Aber das wäre dann eine Frage der Anwälte."

Volkswagen betont: Kunde kann vom Kauf zurücktreten

Das will VW so nicht stehen lassen. Auf Anfrage stellt eine Konzernsprecherin klar, der Kunde könne vom Kauf zurücktreten und müsse das Fahrzeug nicht abnehmen, wenn er mit den neuen Verbrauchswerten nicht einverstanden sei.

Abgastest WLTP macht auch anderen Autobauern Probleme

Vom BR angefragte Unternehmen, darunter BMW, Daimler, Opel und Hyundai, haben nach eigenen Angaben rechtzeitig auf die Umstellung reagiert und deswegen überschaubare Probleme. BMW kann momentan keinen 7er mit Benzin-Motor liefern, ähnlich die Situation bei Daimler: Fast die gesamte Produktpalette ist bereits WLTP-zertifiziert. Ein paar Modellvarianten wurden gestrichen. Opel und Hyundai haben nach eigenen Angaben keine Schwierigkeiten. Trotzdem kritisiert der Automobilindustrie-Verband VDA am 2. Juni in einer Pressemitteilung, die WLTP-Umstellung sei "überhastet" erfolgt.

EU-Kommission und Bundesregierung widersprechen dem VDA

Eine Behauptung, die nach Ansicht der EU-Kommission falsch ist:

"Die Autohersteller waren tatsächlich jahrelang an diesem Prozess beteiligt und hatten genug Zeit, die notwendige Technologie zu entwickeln." Lucia Caudet, Sprecherin EU-Kommission

Auch das Bundesverkehrsministerium weist die VDA-Kritik zurück:

"Der Zeitplan, insbesondere das verbindliche Einführungsdatum des WLTP für alle Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bei der Erstzulassung 01.09.2018 ist seit Jahren bekannt. Die neuen Anforderungen sind den Herstellern spätestens seit Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2017/1151 vom 1. Juni 2017 im Amtsblatt der EU auch formell bekannt." Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine BR-Anfrage

Dokumente belegen: Seit 2009 ist die Autoindustrie eingebunden

Interne EU-Unterlagen und Dokumente der Bundesregierung aus den vergangenen Jahren, die BR Recherche einsehen konnte, bestätigen das. Mindestens seit 2009 saßen Vertreter von Autoindustrie und Ministerien zusammen, um über die WLTP-Einführung zu beraten. Die Koordination, zum Beispiel von gemeinsamen Arbeitsgruppensitzungen, haben teilweise sogar die Konzerne übernommen. Nach einem Treffen von Branchen- und Regierungsvertretern am 3. und 4. Mai 2011 in einem Hotel in Sindelfingen etwa einigen sich die Teilnehmer laut Protokoll auf folgendes Verfahren:

"VDA überarbeitet das Chart zu Projekten und Einsatzdaten innerhalb der nächsten Woche. Bundesregierung wird dieses Chart und die Empfehlungen als Basis für eine eigene Ausarbeitung nutzen und diese bis 19.5. versenden. VDA arbeitet weiter an Priorisierungsempfehlungen und möglichen Lösungsansätzen und stellt diese Ergebnisse zur Verfügung." Vermerk des Bundesverkehrsministeriums

Mehrfach halten zudem Mitarbeiter vom Verkehrs- und Umweltministerium in der Folge fest, dass die Konzerne und der VDA permanent eingebunden sind. "Hierzu soll auch ein Fachgespräch mit dem Verband am 17. Juni stattfinden", notiert der Mitarbeiter eines Fachreferates im Umweltministerium am 10. Juni 2013.

VDA will WLTP-Einführung schon früh verzögern

Parallel versucht der VDA, die Bundesregierung von einer späteren WLTP-Einführung zu überzeugen. Das wird in einer Vorlage für den damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt deutlich:

"Die Bundesregierung setzt sich ebenso wie die EU-Kommission für eine frühestmögliche Anwendung des WLTP ein. (Ziel: 2017/2018). Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder Italien sowie der VDA sehen eine frühzeitige Einführung kritisch." Vermerk des Bundesverkehrsministeriums

Im Juli 2013 macht der VDA in einem Schreiben an die Hausspitzen im Bundesumwelt- und im Bundesverkehrsministerium deswegen nochmals Druck.

"Wir halten es für wichtig, dass die Bundesregierung die EU-Kommission zu einem Vorgehen anhält, das der Gründlichkeit Vorrang gegenüber der Schnelligkeit einräumt." VDA-Schreiben an das Bundesverkehrsministerium

Allerdings sind die Experten im Bundesverkehrsministerium nicht gewillt nachzugeben. Im Mai 2014 halten sie fest:

"Punkt 1 – WLTP: Die Entwicklung des Prüfverfahrens wird von der Automobilindustrie dazu genutzt, sie als Argument gegen die (frühzeitige) Weiterentwicklung der CO2-PKW-Verordnung nach 2020 einzubringen – dem sollte nicht nachgegeben werden." Vermerk des Bundesverkehrsministeriums

Bundesregierung gibt Branchendruck nicht nach

Am Ende verändert sich das Einführungsdatum nicht: Seit dem 01.09.2017 wird das neue Prüfverfahren WLTP schrittweise eingeführt. Wieso bringt es vor allem Volkswagen so ins Schlingern? Nach Ansicht des Auto-Experten Stefan Bratzel hat sich der Konzern zu spät vorbereitet.

"Aus meiner Sicht war es tatsächlich ein Managementfehler, man hat sich nicht die Zeit genommen, rechtzeitig die WLTP-Anpassung zu planen und entsprechend Kapazitäten vorzusehen und deswegen kommt man jetzt in Rücklage. Das muss man jetzt managen." Stefan Bratzel, Center of Automotive Management, Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach

Das wird wirtschaftliche Folgen für VW haben. So will der Konzern produzierte Fahrzeuge, die das WLTP-Verfahren noch nicht durchlaufen haben, auf dem nach wie vor geschlossenen Berliner Flughafen BER abstellen. Erste Audi-Zulieferer haben wegen der angespannten Situation Kurzarbeit angemeldet. Und die Kunden? Für die ist der Kauf eines VW-Neuwagens derzeit komplizierter als nötig. Deswegen übt auch die Verbraucherschützerin am Ende unseres Tests Kritik.