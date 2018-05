EU-Verordnung Neue Datenschutzregeln gelten

Es ist ein ganz besonderer Tag: Von heute an gelten neue Datenschutzregeln in der Europäischen Union. Damit sollen die Daten von EU-Bürgern besser geschützt werden, zum Beispiel Namen, Adressen,

E-Mail-Adressen und Ausweisnummern. Es geht um mehr Transparenz. Unternehmen müssen Verbraucher jetzt von Anfang an in einfacher Sprache darüber informieren, welche ihrer persönlichen Daten sie aus welchem Grund erheben.

Der Verbraucher hat es in der Hand

Nutzer werden gefragt und müssen einwilligen. Die neuen Datenschutzregeln werden unser Leben sicherer machen, meint Vera Jourova, die in der EU-Kommission für Recht und Verbraucher zuständig ist. Die Privatsphäre von Menschen zu schützen ist ein Muss und gilt in der Europäischen Union als ein Grundrecht, sagt Jourova. Nutzer können jetzt mehr entscheiden, ob sie bestimmte persönliche Informationen herausgeben möchten oder nicht, erklärt der Grünen-Europapolitiker Jan Philipp Albrecht.

"Wenn wir zum Beispiel die Gesichtserkennung bei Facebook haben, da ist es nicht nötig, für die Nutzung für Facebook, dass die auch stattfindet. Das heißt, der einzelne kann entscheiden, ich möchte nicht, dass die Gesichtserkennung dort mit meinen Bildern gemacht wird, und dann muss Facebook das auch akzeptieren." Jan Philipp Albrecht, MdEP Die Grünen

Vorteile für Internetnutzer

Von heute an haben EU-Bürger mehr Recht auf Auskunft: Unternehmen und Organisationen müssen persönliche Daten auf Anfrage herausrücken. Und: Nutzer sollen ihren Internet-Anbieter leichter wechseln können, in dem sie sich einen Datenrucksack mit ihren Mails, Fotos und Kontakten packen, und ihn zum neuen Anbieter mitnehmen.



Neu ist auch, dass das Löschen von Daten im Internet oder bei Unternehmen durch die europäischen Datenschutzregeln einfacher gemacht wird. Einerseits mithilfe von Datenschutzbehörden, anderseits durch eigene Klagen vor Gericht. Auch das "Recht auf Vergessenwerden“ im Internet ist nun gerichtlich leichter durchzusetzen, erklärt Jan Phillip Albrecht von den Grünen.

"Wo ich gerade gegenüber Suchmaschinen zum Beispiel darauf hinwirken kann, dass bei einer Suche nach meinem Namen nicht die Informationen als erstes angezeigt werden, die lange zurück liegen. Und eigentlich gar nichts mehr über mich aussagen. Oder vielleicht sogar das Bild meiner Person verzerren." Jan Philipp Albrecht, MdEP Die Grünen

Von heute an gilt, sensible Daten kommen in den digitalen Safe. Unternehmen, Organisationen und Vereine müssen sie so speichern, dass Unbefugte keinen Zugriff haben und die Informationen auch nicht versehentlich verloren gehen können.

Härtere Strafen bei Missachtung

Unternehmen die gegen die neuen EU-Datenschutzregeln verstoßen, können nun härter bestraft werden. Die Geldbußen können bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Das trifft vor allem Konzerne, die international arbeiten und viel Umsatz machen. Allein die Strafandrohung könnte schon dazu führen, das große Unternehmen den Datenschutz besser einhalten werden. Aber auch kleine Firmen und Vereine müssen jetzt mehr darauf achten. Viele von ihnen sind derzeit sehr verunsichert, weil sie zu wenig oder falsch informiert worden sind, kritisiert der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss.

"Von daher wird hier, glaube ich, viel erzählt und draus gemacht, was nicht Grundlage der Datenschutzverordnung ist. Und deshalb sollte man sich auch nicht verunsichern lassen, sondern Schritt für Schritt seine Aufgaben abarbeiten. Und, wenn man das einmal hat, dann ist es auch gut." Axel Voss, MdEP CDU

Mit den neuen europäischen Datenschutzregeln gibt es die Hoffnung, dass unsere sensiblen Daten in der digitalen Welt besser geschützt sind. Und dass sich Verbraucher bei Missbrauch besser wehren und Unternehmen leichter zur Rechenschaft gezogen werden können.