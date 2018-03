Bombenentschärfung am Sonntag Neu-Ulm bereitet sich auf Evakuierung vor

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Neu-Ulmer Innenstadt bereitet sich die Stadt an der Donau auf die große Evakuierung vor der geplanten Entschärfung am Sonntag vor. Rund 12.600 Menschen werden ihre Wohnungen verlassen müssen.

Von: Joseph Weidl