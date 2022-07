Warum Frauen in den USA ihre Zyklus-Apps löschen

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Urteil "Roe v Wade" (1973), das das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus vorsah, vor kurzem aufgehoben. Laut der "New York Times" ist Abtreibung jetzt in mindestens acht Bundesstaaten verboten. Es wird erwartet, dass etwa die Hälfte der Staaten ein absolutes Abtreibungsverbot oder andere Einschränkungen des Verfahrens zulassen.

App informiert über Eisprung und Zyklus

Eine Folge davon: Mittlerweile fordern viele Aktivistinnen in den Vereinigten Staaten Frauen in sozialen Medien dazu auf, ihre Menstruations-Apps zu löschen. Diese Apps ermöglichen es Nutzerinnen, Daten über ihre Menstruationszyklen aufzuzeichnen. So wird ihnen mitgeteilt, wann sie ihren Eisprung haben und am fruchtbarsten sind.

Die Apps können auch als digitale Tagebücher für sexuelle Aktivitäten, Verhütungsmethoden und Empfängnisversuche dienen. Einige Frauen nutzen die Apps, wenn sie versuchen, schwanger zu werden, andere, um es zu vermeiden, und viele, um einfach zu wissen, wann ihre nächste Periode kommt.