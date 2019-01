Zweifel an Krankschreibung per WhatsApp

"Bei Erkältung eine gültige Krankschreibung für neun Euro vom Tele-Arzt", so wirbt eine Firma, die ein Jurist in Hamburg erst vor einigen Wochen gegründet hat, für eine besondere Art der Tele-Medizin. Über eine Bildschirmoberfläche und den Smartphone-Nachrichtendienst WhatsApp schildern die Patienten nach einem vorgegebenen Muster ihre Symptome.

Wenig später erhalten sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als digitales Foto und anschließend per Post. Krankschreibungen von bis zu fünf Tagen Dauer und bis zu drei Tage rückwirkend lassen sich so gegen die Zahlung von neun Euro erhalten. Ärztekammern und Arbeitgeberverbände sehen das Angebot allerdings mit Skepsis.

Firmengründer: Alles perfekt legal

Durch Änderungen im Berufsrecht, die die Landes-Ärztekammern in letzter Zeit vorgenommen haben, sei ein solches Angebot rechtlich sauber, versichert der Firmengründer, Can Ansay, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Das Angebot konzentriere sich bewusst auf Patienten, die Symptome einer Erkältungskrankheit haben, betont der promovierte Jurist. Denn bei solchen Patienten könne eine Ärztin, mit der seine Firma zusammenarbeitet, schnell und aus der Ferne beurteilen, ob einem Patienten mit einer Krankschreibung für einige Tage geholfen ist.

Zweifel der Ärztekammer

Doch die Ärztekammern in Hamburg und Schleswig-Holstein haben Zweifel, ob die aktuelle Rechtslage tatsächlich die Krankschreibung per Whatsapp abdeckt. Sie haben auch Bedenken, was den Datenschutz angeht.

Auch eine Sprecherin der Bayerischen Landesärztekammer warnt davor, die Änderungen zur Tele-Medizin, die auch der Bayerische Ärztetag im vergangenen Herbst beschlossen hat, als Einladung zu einem leichtfertigen Umgang mit Krankschreibungen zu verstehen.

Die Bayerische Ärztekammer hat im Oktober festgelegt, dass eine Fernbehandlung erlaubt ist, auch wenn ein Arzt den jeweiligen Patienten nie zu Gesicht bekommt. Die Kammer betont in ihrem Beschluss aber, es gehe um Einzelfälle, und die erforderliche ärztliche Sorgfalt müsse gewährleistet sein.

Arbeitgeber warnen vor WhatsApp-Krankschreibung

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft VBW steht dem Angebot, sich eine Krankschreibung per Smartphone zu besorgen, sehr skeptisch gegenüber. Der VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt stellt fest: "Um die Arbeitsfähigkeit eines Patienten beurteilen zu können, braucht es detaillierte Untersuchungen. Diese können auf moderner digitaler Diagnosetechnik beruhen, aber nicht auf einem simplen Chat." Der Arbeitgeberverband fürchtet, dass mit dem Angebot "einem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird".

Nachfrage deutlich gestiegen

Über die Sinnhaftigkeit des neuen Angebots gibt es also unterschiedliche Auffassungen. Eins aber ist sicher: Die mediale Aufmerksamkeit, die die Krankschreibung per Smartphone seit einigen Tagen bekommt, hat die Nachfrage deutlich steigen lassen. Nach einem Start mit nur wenigen Kunden gebe es inzwischen etwa 30 Bestellungen am Tag, sagt der Firmengründer Can Ansay.