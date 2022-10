Zuckerbergs Metaverse-Fail: Wie einst Google Glass?

Craddocks Ausführungen lassen staunen: Die Google Glass hatte ihm zufolge nie einen praktischen Nutzen und man sah damit auch noch dämlich aus, wenn man sie trug. Der Bildschirm sei viel zu klein und umständlich gewesen. Niemand im Entwickler-Team hätte Lust gehabt, sie auszuprobieren, stattdessen sei die Brille nur dekorativ im USB-Ladeport auf ihren Schreibtischen verstaubt.

Ein Produkt, das nichts bringt – und unbeliebt macht

Ein Aufruf an externe Entwickler, eine "Killer-App" für die Google Glass zu ersinnen, bedeutete im Umkehrschluss eben auch, dass Google selber die Ideen ausgingen. Niemand im Team habe diese Missstände eingeräumt und so kam ein "hässliches, nutzloses Produkt auf den Markt, das eindeutig niemand wollte", schreibt Craddock bei Twitter.

Ein paar Early Adopters hatten mit der Google Glass zudem unschöne Erlebnisse: Die Brille wurde ihnen auf offener Straße vom Kopf gerissen, sie wurden aus Bars geworfen oder eines Kinosaals verwiesen und erhielten Strafzettel für “Fahren mit Brille”.

Googles Parallelen zu Meta sind frappierend

Die Parallelen von Google damals zu Meta heute sind augenscheinlich. Einer Recherche der New York Times zufolge wird das Metaverse firmenintern nur noch als "M.M.H." bezeichnet, kurz für "make Mark happy". Indes gaben nur rund 60 Prozent der Meta-Belegschaft in einer internen Befragung an, den Unternehmenskurs in Sachen Metaverse zu verstehen.

Zuckerberg selbst soll seine Belegschaft noch ermuntert haben, Meetings doch bitte innerhalb des Metaversums abzuhalten – was anfangs daran scheiterte, dass Mitarbeiter oft kein VR-Headset bereitgestellt bekamen, sondern sich privat eines besorgen mussten. Dessen Einrichtung, Bedienung und ständige Updates sorgten für zusätzlichen Frust.

Aus Liebe am Metaverse – per Dienstanweisung

"Warum lieben wir unser eigenes Produkt nicht so sehr, dass wir es die ganze Zeit benutzen?", klagte Meta-Vize Vishal Shah im September darüber in einem firmeninternen Nachrichten-Board und fügte an: Jeder solle es sich zur Aufgabe machen sich in "Horizon Worlds" – so der Name der virtuellen Umgebung – zu verlieben, also "rein da!" Inzwischen sind Manager sogar angehalten, den virtuellen Aufenthalt ihrer Teams im Metaverse zeitlich zu erfassen.

Glaubt man John Carmack, dem beratenden Chief Technology Officer bei Metas VR-Abteilung Reality Labs, der selbst übrigens "grantig" über den aktuellen Entwicklungsstand ist, kann und wird das alles noch besser werden. Auch, wenn er selbst eigentlich nicht daran glaubt, dass das Metaverse einfach so aus dem Boden gestampft werden könne.

Zwei Fragen noch ans Metaverse

Gemessen am Fall Google Glass wird auch Zuckerbergs Metaverse einmal zwei Fragen beantworten müssen: Welchen konkreten Nutzen hat das hier alles eigentlich – und werden wir darin womöglich dämlich aussehen?