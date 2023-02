Zu sexy: Wie KI-Algorithmen Frauen benachteiligen können

Abeba Birhane ist Kognitionswissenschaftlerin bei der "Mozilla Foundation" und dem Trinity College Dublin (Irland) und Expertin für Verzerrungen in KI-Systemen wie den neuronalen Netzen, auf denen die untersuchten Algorithmen basieren. Neuronale Netze ahmen die komplexen Strukturen eines menschlichen Gehirns nach. "Wenn man ein neuronales Netz trainiert, hat man keine Ahnung, was es erkennt. Es sucht eher nach Kontrasten und Hintergründen, als dass es das Objekt selbst versteht."

So wie bei den Bildern von Osenstätter und der Bewertung durch Microsoft und Sightengine: Ausschlaggebend für eine höhere Bewertung scheint ein Kleidungsstück zu sein, der BH. Mehr zu diesem Test findet sich auf dem Instagram-Channel der News-WG.

Training der Modelle ausschlaggebend

Damit Firmen überhaupt solche Modelle entwickeln können, brauchen sie Menschen, die vorher viele tausend Bilder bewerten, sogenanntes "Labeln": Ist eine anzügliche Pose zu sehen? Ein Mann mit nacktem Oberkörper? Ein Dekolleté? Ist nackte Haut per se anzüglich? Durch diese menschlichen Bewertungen entstehen die sogenannten Trainingsdaten, auf deren Basis sexuelle Anzüglichkeit in ein Modell verwandelt wird. Doch diese seien nie optimal, meint Birhane: "Es gibt keinen Datensatz ohne Verzerrung. Denn das Labeln ist nie frei von menschlichen Einschätzungen." Und das werde umso schwerer, je weniger greifbar das zu beschreibende Merkmal ist. So wie sexuelle Anzüglichkeit.

Birhane befürchtet: "Im schlimmsten Fall - und das ist der Fall, wenn die Modelle nicht sorgfältig erstellt werden - endet man damit, dass man Stereotypen automatisiert und Modelle erstellt, die weit von der Realität entfernt und damit letztendlich schädlich sind." Das betont auch Schwemmer: "Man kann davon ausgehen, dass gesellschaftliche Stereotype in den Trainingsdaten landen."

Genauso plötzlich, wie Rebecca Bauers Post zur Brustkrebsvorsorge im Herbst 2022 gesperrt wurde, ist die Entscheidung nach einer Anfrage des BR an Meta wieder aufgehoben. Zuvor hatte sie monatelang auf eine Rückmeldung von Instagram gewartet. Abeba Birhane fordert mehr Regulierung für solche Produkte: "Dies ist eine Branche, die dem Wilden Westen gleicht."

Ataman: "Thema Diskriminierung wird noch größer"

Ferda Ataman von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes befürwortet eine weitere Regulierung vom Einsatz von Algorithmen:

Das Thema Diskriminierung und automatisierte Entscheidungssysteme ist jetzt schon groß, und es wird noch viel größer.

Deshalb fordert sie: "Was wir zum Beispiel brauchen, sind Dokumentationspflichten für alle diskriminierungssensiblen Entscheidungen, bei denen algorithmische Systeme involviert sind."

Davon würden sowohl die Anbieter als auch die Kunden und Kundinnen solcher Entscheidungssysteme profitieren. Für Nutzer und Nutzerinnen wäre so transparenter nachvollziehbar, was sie im Internet sehen und was nicht – und für die Öffentlichkeit, ob es in bestimmten Bereichen zu Verzerrungen oder Diskriminierung kommen kann.