Zoom Fatigue: Wenn der Videochat zur Qual wird

Während Teile der bayerischen Gesellschaft mittlerweile schon fast wieder so aussehen wie vor der Coronakrise - nur mit etwas zusätzlichem Abstand und Maskenpflicht - tritt man anderswo auf der Stelle. Bella, 24, studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Bei ihr sind sämtliche Lehrveranstaltungen seit einigen Monaten ins Netz verlegt. "Am Anfang fand ich's noch ganz cool", erzählt sie. "Ich spare mir die Fahrzeit in die Uni, kann einfach aufstehen, meinen Laptop aufklappen und fertig."

Uni am Bildschirm schlecht für Motivation

Doch mittlerweile sieht Bella das anders. "Uni über Zoom nervt mich total, und da bin ich nicht die Einzige. Wir sind jetzt schon alle super unmotiviert fürs nächste Semester, weil wir keine Lust mehr haben, nur noch vor unseren Bildschirmen zu sitzen. Uni hat sich immer wichtig angefühlt. Und dieses Gefühl ist in den letzten Monaten komplett verschwunden. Man macht den Laptop auf, man schaut in zwanzig Vierecke... Wenn ich mir vorstelle, dass ich meine gesamte restliche Studienzeit nur noch über Zoom verbringen könnte, macht es mich schon extrem traurig."

Bellas Angst ist nicht ganz aus der Luft gegriffen: Während die bayerischen Schulen und Kitas langsam den Weg zum Alltag zurückfinden und auch viele Arbeitgeber die Büros allmählich wieder für ihre Belegschaften öffnen, gibt es an den Universitäten nur wenig Informationen darüber, wie es weitergehen könnte. Der aktuelle Stand an der LMU: Gut möglich, dass auch noch das ganze nächste Wintersemester online stattfinden wird. Für viele Studierenden ein schwerer Schlag für die Moral.

Keine Lust mehr auf Zoom und Videokonferenzen

Dass es auf Dauer an die Nieren geht, wenn klassische Offline-Aktivitäten dauerhaft in Videokonferenzen verlegt werden, haben mittlerweile viele Menschen festgestellt. Das Phänomen hat sogar seinen eigenen Namen: "Zoom Fatigue", also "Zoom-Müdigkeit", benannt nach dem Videochat-Dienst Zoom. Der Begriff ist doppeldeutig. Einerseits bezeichnet er eine fehlende Lust, sich weiter an Videokonferenzen zu beteiligen. Andererseits auch die Tatsache, dass viele Menschen ständige Videocalls als anstrengend und ermüdend empfinden.

Schon seit Beginn der Coronakrise wird im Netz intensiv über Zoom Fatigue debattiert und gerätselt.