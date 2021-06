Zocken mit Scheuer - Strategie für Games-Standort Deutschland

Seit Anfang März findet sich in den Fluren des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) eine neue Abteilung: DG 27 mit Sitz in Berlin, zuständig für "Games in Deutschland". Minister Andreas Scheuer (CSU), der auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, wollte damit ganz offensichtlich ein Zeichen setzen, er nennt es "eine klare Entscheidung für die Games-Branche". Diese Entscheidung unterfüttert Scheuer nun mit einer "Games-Strategie".

Scheuers jüngste Games-Strategie

Das BMVI setzt sich in dem heute vorgestellten Papier vier strategische Ziele. Deutschland solle sich als "Leitmarkt" für Computerspiele etablieren. Die Marktentwicklung für Computerspielproduktion solle unterstützt werden. Es sollten branchenübergreifende "Innovation durch Games" gestärkt und schließlich die "Potentiale von Games für die Gesellschaft" genutzt werden.

Bei der Vorstellung seiner Strategie sagt Scheuer, Deutschland sei international einer der wichtigsten Absatzmärkte für digitale Spiele, in Europa sogar der Wichtigste. Als Entwicklerstandort sei Deutschland "trotz seiner exzellenten Voraussetzungen" jedoch bisher weniger relevant. Um das zu ändern, brauche es ein "koordiniertes Standortmarketing".

Im Fokus des Verkehrsministers: Der Games-Standort München

Insgesamt stehen im Haus dafür 250 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sollen 50 Millionen Euro jährlich direkt in die Spiele- und Prototypentwicklung fließen. Angaben des BMVI zufolge befinden sich derzeit 190 Projekte in der Umsetzung, 110 sind bereits abgeschlossen. Auch das "Munich Urban Colab" und das ebenfalls in München geplante Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft (DZM) zählt der CSU-Politiker dazu, vor allem digitale Start-ups sollen so an den Standort gebunden werden.

Unterstützung erhält Scheuer von Digitalstaatsministerin und CSU-Parteifreundin Dorothee Bär, die sich selbst auch als Gamerin bezeichnet. Gerade während der Corona-Krise hätten sich Computerspiele als "unabdingbar für Kommunikation und gemeinsame Freizeitgestaltung gezeigt", sagt Bär, und sie seien "natürlich vor allem auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor". Als Medium, "das eben schon immer digital war", sei die Computerspiel-Industrie ein ganz besonderer "digitaler Frontrunner für die Digitalisierung in unserer Gesellschaft".

Scheuer lobt Gamescom-Messe Köln

Scheuer hebt auch die Bedeutung der Spielemesse Gamescom in Köln hervor: "Sie zeigt in konzentrierter Form, wie leistungsfähig, innovativ und kreativ die Branche in Deutschland ist." Er wolle mehr internationale Firmen dazu bringen, sich hier niederzulassen. Laut dem Minister gibt es zurzeit 590 Entwickler-Studios in Deutschland. Der überwiegende Teil seien kleine und mittelständische Unternehmen. Diese wolle Scheuer fördern, "dass sie sich zu großen Unternehmen entwickeln können".

Opposition nennt Scheuers-Strategie "befremdlich"

Die Reaktionen auf die Ankündigung des Verkehrsministers fallen verhalten aus. Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, findet es "befremdlich", dass gerade der "Pleiten-Pech-und-Pannen-Minister Scheuer jetzt eine Games-Strategie vorstellt". Schließlich sei unter Scheuers Führung die Games-Förderung bei der letzten Haushaltsverhandlung "fast abgeschafft" worden. Höferlin fordert eine Aufstockung und Verstetigung der Förderung.

Margit Stumpp, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von B90/Die Grünen sieht die Einrichtung des Games-Referats im Verkehrsministerium zwar als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Die Ankündigung einer Games-Strategie sei "ein längst überfälliges Signal an die Branche". Allerdings mache der "Ankündigungsminister" Scheuer, so nennt ihn Stumpp, seinem zweifelhaften Ruf wieder alle Ehre. Die vier skizzierten Handlungsfelder wirkten "nicht sehr innovativ oder gar überraschend". Es bleibe aber abzuwarten, ob die Strategie auch sinnvoll und effektiv umgesetzt werde.

Für die SPD kommt die Strategie viel zu spät: "Es ist zehn nach eins"

Auch der digitalpolitische Sprecher des Koalitionspartners SPD, Jens Zimmermann, kritisiert Scheuers Vorstoß. Es sei bitter, dass der zuständige Minister sich zwar gerne auf den Bühnen der Branche feiern lasse, am Ende aber bisher nicht geliefert habe. Das verärgere Abgeordnete und Branche gleichermaßen. "Es ist also nicht fünf vor zwölf, sondern eher zehn nach eins."

Die Sprecherin für Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der Fraktion der Linken, Petra Sitte, betont die Bedeutung von Games als "Wirtschafts- und Kulturgut". Sie erklärt, Scheuers Strategie habe zwar viel zur Wirtschaftsförderung zu sagen, aber nichts darüber, wie Games "in die Kulturförderung einbezogen werden können". So richtig es sei, das Potenzial von Games für Inklusion, Diversität und Teilhabe hervorzuheben, hätte sich Sitte gewünscht, zu erfahren, wie bestehenden Benachteiligungen in der Branche und den Gaming-Kulturen entgegengewirkt werden solle.

AfD sieht "reine Anbiederung"

Die AfD-Abgeordnete Joana Cotar sieht in dem Bemühen, sich der Games-Branche zu widmen, "reine Anbiederung vor dem Wahlkampf". Cotar zufolge helfe man den Gamern und der gesamten Branche am besten, "wenn wir Teile des E-Sports endlich - gemäß Abgabenverordnung - dem Sport gleichstellen". Dafür kämpfe sie seit Beginn dieser Legislaturperiode. Das Strategie-Papier lese sich zwar gut, sei aber "unter dem Strich" nichts anderes als der Versuch der Union, über ihr Scheitern hinwegzutäuschen und "sich bei den jungen Wählern anzubiedern".

Kommt ein reines Digitalministerium?

Bereits gestern hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Eröffnung eines sogenannten Kompetenzzentrums für die Games-Wirtschaft in Düsseldorf teilgenommen. Es soll als Schnittstelle zu konventionellen Industriezweigen fungieren. Zur Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur sagte Benedikt Grindel vom Spieleentwickler Blue Byte bei der Eröffnungsfeier scherzhaft: "Die Wahrnehmung von Games ist so lange zwischen Business und Kultur hin- und hergefahren, dass wir irgendwann auf Bundesebene im Verkehrsministerium gelandet sind."

Laschet antwortete darauf: "Das zeigt ein wenig das Chaos in Berlin." Der Kanzlerkandidat der Union nahm dies zum Anlass, eine Forderung aus dem Wahlprogramm der CDU/CSU aufzugreifen: die Einrichtung eines "echten" Digitalministeriums. Welche Kompetenzen dieses Ministerium konkret erhalten solle, ließ er jedoch offen. Scheuers Ministerium würde dann seine Zuständigkeit und damit auch das neue Ressort DG 27 wohl abgeben müssen.