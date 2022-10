Zensur - Diese Worte stehen bei TikTok auf dem Index

Es ist nicht nur so, dass TikTok bestimmte Worte zensiert, wie etwa "LGBTQ", "Porno" oder "Drogen". Die Zensurpolitik der Video-Plattform ist zudem auch erratisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Recherche von NDR, WDR und Tagesschau. So werden etwa Kommentare, die Worte wie "Kokain", "Cannabis" und "Crack" herausgefiltert, "Crystal Meth" und "Ecstasy" aber nicht. Insgesamt getestet wurden 70 Wörter und Wortkombinationen. Bei den betreffenden Worten kommt es zu sogenanntem "Shadow Banning", das heißt, die Kommentierenden haben den Eindruck, ihr Kommentar sei für die Allgemeinheit sichtbar, obwohl dies nicht der Fall ist.

Das TikTok bestimmte Begriffe zensiert, ist nicht neu. Bereits im Februar hatten NDR, WDR und Tagesschau gezeigt, dass TikTok in Deutschland Wortfilter einsetzt. Auch vorher war TikTok immer wieder wegen seiner Zensur-Politik ins Gerede gekommen, etwa weil die chinesische Videoplattform Inhalte blockierte, die das Tian'anmen-Massaker erwähnten.

TikTok gelobt mehr Transparent

TikTok selbst gelobt nach der aktuellen Recherche Besserung. Man wolle in Zukunft die Plattform nuancierter moderieren, außerdem werde man ausgewählten Forschenden noch in diesem Herbst Zugang zu der Moderationssystem-API geben, um so Transparenz zu schaffen. Letztes scheint besonders wichtig zu sein, denn TikTok gilt als "Blackbox". Niemand weiß genau, wie der Algorithmus funktioniert, weshalb Forschende und Journalisten immer wieder versuchen mit Hilfe von Experimenten und Analysen die TikTok-Blackbox auszuleuchten.

USA: Kommt ein TikTok-Verbot?

In den USA wird seit längerem über TikTok debattiert, auch ein Verbot der Plattform wird gefordert. "TikTok sollte in jeder Demokratie verboten werden", sagte Axel Springer-CEO Mathias Döpfner Anfang September auf der Code Konferenz in Los Angeles. "Wir gehen im Moment zu naiv mit China um. Wir überreichen persönliche Daten an die chinesische Regierung." Auch der einflussreiche Marketing-Professor Scott Galloway hat sich dem Ruf nach einem TikTok-Verbot angeschlossen. Ob es dazu kommt, gilt als unwahrscheinlich. TikTok verhandelt gerade mit den dortigen Regulierungsbehörden, um die Sicherheitsbedenken der USA zu zerstreuen.