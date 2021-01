Zeigt Biden jetzt Facebook, Google & Co. die Grenzen auf?

Facebook & Co. haften nicht

Die Furcht der Tech-Riesen dürfte gute Gründe haben. Denn einen radikalen Vorschlag, um Falschinformationen, Diffamierungen und Lügen in den sozialen Medien Herr zu werden, machte Biden bereits im angesprochenen „New York Times“-Gespräch: Die Abschaffung der sogenannten „Section 230“. Dieses Gesetz von 1996, also aus einer Zeit vor Facebook, Twitter und Google, entbindet Internet-Plattformen von der Verantwortung für die Inhalte auf ihrer Website. Sie werden nicht als Herausgeber der Inhalte angesehen, sondern als Bereitsteller der Infrastruktur. Dennoch dürfen sie laut dem Gesetz nach eigenem Ermessen Inhalte von ihrer Seite entfernen.

Facebook, Twitter & Co. leben daher in der angenehmen Situation, nicht wirklich dafür verantwortlich zu sein, was auf ihren Seiten passiert. Anders als etwa Zeitungen oder klassische Medien-Websites, die für Falschmeldungen oder Verleumdungen beispielsweise verklagt werden können. Die sozialen Netzwerke veröffentlichen dagegen alles sofort und entfernen Inhalte, wenn überhaupt, meist erst nach Meldung durch einen Nutzer. So bleiben allerhand Beleidigungen, Hate Speech und auch Drohungen stehen, auch wenn sie - um im deutschen Beispiel zu bleiben - nicht von der grundgesetzlichen Meinungsfreiheit gedeckt sind. Gleiches gilt für Lügen und Verschwörungstheorien.

Ungewohnte Einigkeit der US-Politik

Biden schwebt mit der Abschaffung der Section 230 vor, dass Facebook letztlich behandelt werden würde wie die „New York Times“, also als „Veröffentlicher“ der Inhalte auch dafür verantwortlich wäre. Das soll dazu führen, dass die Plattformen deutlich engagierter gegen potentiell illegale Inhalte vorgehen, sei es mit mehr Angestellten oder besseren technologischen Methoden - weil ihnen sonst Klagen drohen.

Auch Vorgänger Trump und andere Republikaner brachten mehrfach Änderungen bei Section 230 ins Spiel. Ihnen stößt jedoch laut „Washington Post“ eher auf, dass Social-Media-Websites laut dem Gesetz überhaupt Inhalte nach eigenem Gusto moderieren dürfen, etwa Trumps Tweets mit Warnhinweisen versehen oder rechtsextreme Inhalte entfernen.

Die Tatsache, dass beide Parteien sich - wenn auch aus verschiedenen Motiven - darüber einig sind, dass Section 230 in jetziger Form ein Problem ist, ist in der polarisierten US-Politik an sich schon bemerkenswert. Dies spricht dafür, dass sich hier tatsächlich etwas ändern könnte. Vermutlich aber eher in Richtung einer Reform als einer Abschaffung des Gesetzes. Zum Beispiel könnte der Gesetzgeber versuchen, eine möglichst klare Grenze zu ziehen, ab wann eine Falschinformation, Lüge oder Beleidigung zum Problem wird und gelöscht werden muss, statt diese Entscheidung wie bisher demokratisch nicht legitimierten Privatunternehmen zu überlassen.

2. Machtmacht

Dass man im Silicon Valley, das eigentlich eher den Demokraten zuneigt, nur wenig entspannt auf die Regierung Biden blickt, zeigten in vergangenen Wochen auch die Lobby-Aktivitäten der Tech-Industrie. So berichte etwa die Agentur Reuters und die Nachrichten-Website „The Intercept“ von Versuchen von Firmen wie Google, Facebook, Amazon und Microsoft, eigene Leute für wichtige Stellen in Regierung, Ministerien oder Behörden in Stellung zu bringen.

Ein besonders hart umkämpfter Posten in der neuen Regierung ist offenbar der des für Kartellrecht zuständigen „Assistant Attorney General“, einer Art Vize-Justizminister. Die Tech-Riesen sind nämlich keineswegs nur wegen der Inhalte auf ihrer Seite unter Beschuss: Auch ihre allgemeine Marktmacht wird zunehmend als Problem gesehen. Sogar das Wort Zerschlagung fällt bisweilen.