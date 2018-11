Youtuber: "Niemand wird übrig bleiben"

Über 3 Millionen Views hat das Video mit dem Titel "Warum es Youtube nächstes Jahr nicht mehr gibt" schon eingesammelt. Es rangiert unter den populärsten Videos der letzten Tage, und das, obwohl es ein wohl sonst eher wenig populäres Thema behandelt: die Urheberrechts-Reform der EU. Wie kam es dazu?

Youtube-Chefin rief zum Protest auf

Ende Oktober hatte die Youtube-Chefin Susan Wojcicki die Nutzer der Plattform dazu aufgerufen, unter dem Hashtag #SaveYourInternet gegen die neue geplante EU-Richtlinie zum Urheberrecht zu protestieren. Artikel 13 der Urheberrechtsreform bedrohe die Möglichkeit für Millionen von Menschen, Inhalte hochzuladen. Außerdem könnten Nutzer womöglich Clips, die schon online sind, nicht mehr anschauen.

Das Video "Warum es Youtube nächstes Jahr nicht mehr gibt", welches auf dem Kanal "Wissenswert" der beiden Youtuber Simon Difabachew und Felix Härlen veröffentlicht wurde, wird noch deutlicher. Im Video heißt es:

In einigen Monaten werden fast alle Kanäle, die wir kennen, lieben und immer wieder gucken, gelöscht werden - egal wie groß und beliebt, niemand wird übrig bleiben. Bis auf einige Kanäle von sehr großen Firmen.

Was ist da dran?

Denn Youtube sei künftig haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen und würde kein Risiko eingehen, sich in zahlreichen Rechtsstreiten mit Urhebern zu zanken. Selbst Upload-Filter würden das Problem nicht regeln, so das Video. Drum blieben am Ende nur noch die großen Medienhäuser und Profis mit ihren Inhalten übrig, die Kanäle vieler Youtuber würden dicht gemacht.

Diese Befürchtung teilen weitere Youtuber und posten ähnliche Videos, dass sie Angst vor der Schließung ihrer Kanäle hätten. Ein Horrorszenario - Youtube soll also all das verlieren, was es eigentlich ausmacht: seinen niederschwelligen Zugang für Kreative und private Broadcaster. "Broadcast Yourself" gilt nicht mehr. Wirklich?

Kostenlose Lobbyarbeit?

Das dargestellte Szenario ist eher das maximale Eskalations-Szenario zwischen Rechteinhabern und Plattformen wie Youtube. Der Grundgedanke, dass Rechteinhaber für ihr geistiges Eigentum nämlich auch eine adäquate Vergütung möchten, ist ja nicht verwerflich.

Die Darstellung in diesen Videos könnte am Ende zwar auch kostenlose Lobbyarbeit für Plattformen wie Youtube sein, deren Interesse natürlich ist, von ihren Werbe-Einnahmen so wenig wie möglich an Urheber abzugeben. Sie ist aber teilweise auch berechtigt, denn sie behandelt wichtige wunde Punkte der Urheberrechtsreform. Und doch lenkt sie in ihrer Drastik von diesen ab.

Wahrer Kern Upload-Filter

Ein wahrer Kern der Kritik ist nämlich, dass es für die Plattformen ohne Upload-Filter wohl nicht gehen wird. Und diese machen einfach noch viele Fehler, so gut sie auch sein mögen. Die Einordnung von Satire und Zitat fällt diesen Filtern etwa schwer. Bei der schieren Masse an täglich hochgeladenen Videos müssen Plattformen aber wohl auf solche Filter zurückgreifen. Ein Problem, denn wie kann z.B. Kunstfreiheit erhalten werden, wenn Satire überhaupt nicht richtig eingeordnet werden kann?

Dabei haben die EU-Parlamentarier durchaus erkannt, dass sie mit ihrer Richtlinie den Freiraum für diese Ausdrucksformen, wie z.B. auch die Meme-Kultur, erhalten sollten. Nur die Umsetzung ist extrem schwierig. Eigentlich müsste der Fokus der Kritik stärker auf eine Lösung dieses Problems gelegt werden, statt die grundsätzliche Reform des Urheberrechts in Frage zu stellen.

Community sieht das Thema differenziert

Die Reaktionen auf das Video zeigen aber auch, dass die Youtube-Community bei dem Thema nicht durchgehend zu dieser Drastik neigt, sondern es durchaus differenzierter sieht. Zwar gibt es in den Kommentaren viel Kritik in Richtung EU-Parlament, wie etwa diese hier:

Ich kann die einfach nicht mehr verstehen. Sind 60 Jahre alt, aber denken, sie könnten über unsere Zukunft entscheiden, so viele Menschen haben so viel Arbeit hier rein gesteckt und so viel Zeit investiert, und diese Leute denken, es wäre gut für die EU, den Menschen ihre Meinungsfreiheit und Kreativität zu unterdrücken und wegzunehmen, was ist denn los mit denen? - Youtube-Nutzerin Mia Danz

Aber weitere Nutzer schreiben auch ganz klar, dass der Youtube-Weltuntergang noch nicht bevor stehe und die Nutzer sich lieber mal noch Videos mit anderen Blickwinkeln ansehen sollten. Einige kritisieren sogar die reißerische Machart solcher Videos, denn sie seien nur auf Clickbaiting aus, um ihre eigenen Kanäle zu promoten. Grundtenor bleibt aber, dass Nachbesserungsbedarf bei der Urheberrechtsreform besteht.

Fakt ist, dass das Thema mittlerweile auch bei den Nutzern angekommen ist, und diese nicht wollen, dass die Internetkultur, wie sie sie kennen, an Vielseitigkeit und Kreativität einbüßen muss. Dass am Ende ihre Netzkultur und ihr Nutzungsverhalten nicht unter die Räder kommt im Streit zwischen den großen Plattformen und den Urhebern.