YouTube zwischen Recht und Hausrecht

Mit gleich drei öffentlichkeitswirksamen Entscheidungen binnen zwei Wochen hat YouTube Inhalte auf seiner Plattform sanktioniert: Die Löschung zweier Kanäle von RT Deutsch, kein Werbegeld mehr für die Leugnung des Klimawandels und nicht zuletzt mehrere Videos der Protestaktion #allesaufdentisch, die erst gelöscht und später teilweise wieder online gestellt wurden.

Die Sicherheit unserer Creator, Zuschauer und Partner hat für uns höchste Priorität. (aus Youtubes "Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über COVID-19")

Was haben diese Maßnahmen gemeinsam, die in so kurzer Folge geschehen sind? Es geht dabei um Geld (das eigene) und Prestige (das der Werbekunden), um Hausrecht und nationales Recht, möglicherweise sogar um Moral und soziale Verantwortung. Oder aber, wie Kritiker sagen würden, um die Verschiebung des Sagbaren bis hin zur Zensur.

YouTube macht von seinem Hausrecht Gebrauch

Ab November wird Google bei seinen werberelevanten Produkten Klimawandel-Leugner demonetarisieren, das gilt auch für alle Inhalte, die die Erderwärmung sowie die Beteiligung des Menschen daran anzweifeln. Damit will sich Google nicht nur selbst nachhaltiger positionieren: "Werbekunden wollen ihre Werbung einfach nicht neben solchen Inhalten sehen", erklärte das Unternehmen und beruft sich auf den "wissenschaftlichen Konsens".

Für solche Videos fließt bei YouTube dann kein Werbegeld mehr, egal wie oft sie geklickt werden. So simpel und konsequent die Maßnahme für YouTube ist, so schmerzhaft ist sie für die betroffenen Videoproduzenten - mangels finanzieller Anreize dürfte es künftig schlicht weniger Klimawandel-Skeptikerinhalte geben, so das Kalkül. Neu ist diese Praxis der Demonetarisierung nicht.

Ebensowenig wie das Löschen ganzer Kanäle, doch selten ist das internationale Aufsehen so groß wie im Fall von RT Deutschland. Deren Kanäle "RT DE" und "Der fehlende Part" wurden Ende September komplett gesperrt wegen wiederholter Verstöße gegen YouTubes "Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über COVID-19". Verwarnen, löschen, fertig: So erging es zuvor schon Attila Hildmann, Ken Jebsen und Donald Trump und so steht es auch in den Nutzungsbedingungen, die bestenfalls für jeden gleich gelten.

Weniger eindeutig ist der Fall #allesaufdentisch gelegen, die Initiative hatte Anfang September über 50 Videoclips bei YouTube hochgeladen, in denen unter anderem unter anderem die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert werden. In drei dieser Videos will YouTube einen Verstoß gegen die eigenen Fehlinformations-Richtlinien erkannt haben, löschte die Videos und verhängte über den Kanal "allesaufdentisch" die in solchen Fällen übliche Sperre von einer Woche.

Vorauseilender Gehorsam oder konsequente Inhaltskontrolle?

Inzwischen ist eines der Videos wieder online. Für zwei Videos hatten die Initiatoren beim Amtsgericht Köln eine einstweilige Verfügung erwirkt, die YouTube demnach zu Unrecht gelöscht hatte: Denn YouTube hatte auch auch Nachfrage hin weder den Betroffenen noch Medien erklären können, welche Aussagen in den über 20 Minuten langen Videos zu beanstanden sind. Gegen dieses Urteil kann und wird YouTube wohl Einspruch erheben.

Ohne gute Begründung darf auch ein global agierender Konzern seine geltenden Nutzungsbedingungen nicht einfach außer Kraft setzen, jeder und jede von uns darf sich bei YouTube anmelden und Videos hochladen, solange sie den Richtlinien entsprechen. Sämtliche Videos der #allesaufdentisch-Initiative sind in Deutschland von der Meinungsfreiheit gedeckt. Besteht YouTube aber auf seinen eigenen Richtlinien und verbietet Falschinformationen zu COVID-19, muss das konsequent und gut verargumentiert geschehen. Daran musste YouTube in diesem Fall von einem nationalen Gericht erst wieder erinnert werden.

