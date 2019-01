YouTube will gefährliche Prank-Videos verbieten

Leon Machere, Ahmed Ahadi (aka ApoRed) und Trollstation sind Youtube-Stars. Zusammen haben sie auf der Plattform über 5 Millionen Abonnenten. Was sie eint? Sie alle sind in den letzten Jahren vor Gericht gelandet - wegen Videos, die sie auf YouTube gestellt haben. Die YouTuber hatten alle in der Öffentlichkeit für Panik gesorgt und die Reaktionen von Passanten gefilmt. Einer hatte vorgespielt, eine Bombe bei sich zu tragen. Andere hatten einen Überfall auf ein Museum fingiert. Für solche Prank-Videos gab es dann am Ende teilweise Gefängnisstrafen von einigen Monaten.

Extreme Prank-Videos auf YouTube

Solche Videos werden von Millionen Kindern und Jugendlichen gesehen. Die meisten davon sind harmlos - "Junge erschreckt seine Freundin", "Statue erwacht plötzlich zum Leben". Aber je größer YouTube geworden ist, desto extremer - und gefährlicher - werden auch die Videos. Die Google-Tochter YouTube ist immer wieder dafür kritisiert worden, unverantwortliche Prank-Videos nicht nur zu tolerieren, sondern über den eigenen Algorithmus sogar zu belohnen.

Jetzt hat YouTube seine Community-Richtlinien überarbeitet - wohl in Reaktion auf die wachsende Zahl von Skandalen. Pranks, bei denen so getan wird, als seien Menschen in "ernster körperlicher Gefahr" seien von nun an verboten. Ebenso werde gegen Pranks vorgegangen, in denen Kindern emotional zugesetzt wird, sowie gegen Challenges, die zum Tod führen können.

Zahlreiche Videos wären damit verboten: Pranks, bei denen YouTuber vorgeben, eine Bombe in der Stadt herumzutragen. Videos, in denen Eltern ihre Kinder ausschimpfen, um die Reaktion dann zu filmen. Oder Aktionen wie die "Bird Box-Challenge", bei der YouTuber versuchen, Alltagsaufgaben mit Augenbinde zu erledigen - darunter auch Autofahren. All diese Beispiele waren im letzten Jahr auf YouTube vorgekommen.

Wie ernst meint es YouTube?

Noch ist fraglich, wie streng YouTube bei der Umsetzung seiner neuen Richtlinien vorgehen wird. Die Plattform wird immer wieder auch dafür kritisiert, seine eigenen Regeln nicht streng genug durchzusetzen. Letztes Jahr hatte eine Recherche von Buzzfeed News zahlreiche frei verfügbare YouTube-Videos entdeckt, die Sodomie zwischen Menschen und Hunden zeigten. Kritiker befürchten, dass YouTube sich im Zweifelsfall mehr um das eigene Image als um die Verantwortung scheren könnte.