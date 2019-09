Youtube-Phänomen "Gongbang": Büffeln wird hip

In Südkorea, wo das Video-Phänomen herkommt, wird es mit dem assoziationsgeschwängerten Begriff "Gongbang" bezeichnet, was sich aber harmlos als "Lernsendung" übersetzten lässt. In Japan heißen solche Videos "benkyou douga", in den USA findet man sie unter dem Schlagwort "study with me".

Warum sind "Gongbang"-Videos so beliebt?

Warum also schauen so viele Menschen Videos an, bei denen - nüchtern betrachtet - nicht besonders viel passiert? Anders als bei "Let’s Play"-Videos, bei denen Menschen sich beim Computerspielen filmen, werden die Videos nicht unterhaltsam kommentiert. Und wem nach Entschleunigung ist, der ist bei den beliebten ASMR-Flüstervideos vermutlich besser aufgehoben. Viele Kommentatoren sind sich aber sicher: "Gongbang"-Videos helfen bei der Konzentration. Im Gespräch mit dem Bayern 2 Podcast "Tagesticket" widerspricht der Lern und Gedächtnis-Experte Martin Korte jedoch dieser Theorie.

"Die Aufmerksamkeit wird geteilt, zwischen dem, was auf dem Bildschirm passiert, und dem, was ich selber versuche zu erledigen. Und das bedeutet, dass man nur einen Teil seiner Rechenkapazität und seines Konzentrationsvermögens zur Verfügung hat." Martin Korte, Lern und Gedächtnis-Experte