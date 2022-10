Youtube löscht "Oktoberfest"-Video von K.I.Z.

Zum Wiesn-Hit wird der Song heuer nicht mehr. "Youtube fand unseren Clip zu ‘Oktoberfest’ so hart, dass sie direkt unseren ganzen Kanal gelöscht haben", postet die Berliner Rapcrew K.I.Z. am Samstag bei Instagram. In dem Song "Oktoberfest" zeigen K.I.Z nicht nur textlich, sondern vor allem auch bildgewaltig die unschönen Seiten des größten Volksfests der Welt. Zu sehen sind (teils grob verpixelt) verschiedene Geschlechtsteile, Wildbiesler und sturztrunkene Trachtengänger in anderen unvorteilhaften Lebenslagen, die das Oktoberfest bereithält.

"Dieses Meisterwerk war es uns wert" – K.I.Z bei Instagram

Inzwischen ist der Youtube-Kanal von K.I.Z wiederhergestellt, allerdings ohne das beanstandete Video. Der Song selbst ist nach wie vor bei Youtube abrufbar, allerdings nur als Tonspur und ohne Video. Am Text kann es also nicht gelegen haben.

Der Songtext vermischt in gewohnter K.I.Z-Manier zynische Alltagsbeobachtung ("wenn du mich suchst, ich liege unterm Tisch") mit provokanten Zeilen wie "knutsche mit Uli Hoeneß" und "kokse mit Markus Söder". Das schmeichelt sicherlich nicht jedermanns Kunstempfinden; die darüber hinaus thematisierten Akte von Gewalt und sexuellen Übergriffen im Text basieren aber durchaus auf traurigen Tatsachen.

"Billige Effekthascherei" – Wiesn-Wirt Peter Inselkammer

Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte schimpft im Gespräch mit BILD über die "billige Effekthascherei" und fügt an: "Die Bilder und Worte entsprechen nicht der Realität. Es ist leider ein Trend, dass Menschen die Wiesn benutzen, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen."

Das allerdings ist nicht unbedingt neu. Stefan Raab machte vor Jahren Roberto Blancos bierselig in die Kamera frohlocktes "Was ist München ohne die … ohne die Wiesn?" zum geflügelten Wort. Und der Fotoblog "München kotzt" dokumentiert seit 2008 in ungeschönter Manier die dunklen Seiten des Oktoberfests.

Was auf der Wiesn passiert, bleibt auf der Wiesn? Schön wär’s

Das "Oktoberfest"-Video ist bei Reddit noch in Gänze zu sehen und besteht aus einem Sammelsurium zusammengeschnittener Videoschnipsel, die größtenteils mit dem Handy gefilmt sind, schon seit Monaten im Internet herumschwirren und gar nicht schwer zu finden sind. Ein Beispiel dafür gibt es unter diesem Link - aber Obacht! Hier ist nichts verpixelt oder geschönt.

Wo "Oktoberfest" gegen die Youtube-AGB verstößt

Warum genau hat Youtube das Musikvideo also gelöscht? Ein Blick in die hauseigenen Community-Richtlinien gibt gleich mehrere mögliche Gründe. Für jeden dieser Verstöße allein kann YouTube ein Video sperren oder gleich den ganzen Kanal: Sexuelle Szenen aus nicht pornografischen Filmen; Inhalte, in denen jemand ohne sein Einverständnis sexualisiert dargestellt wird; Filmmaterial oder Bilder, die Körperflüssigkeiten wie Blut oder Erbrochenes zeigen, um bei Zuschauern Schock oder Ekel hervorzurufen; Schlägereien oder Kämpfe, die nicht im Rahmen von professionellen oder professionell beaufsichtigten Sportveranstaltungen stattfinden.

Von allem ist etwas dabei im "Oktoberfest"-Video. Für K.I.Z ist das nicht der erste, sicherlich kalkulierte Regelverstoß und wird auch nicht der letzte bleiben. Ob für die Wiesn dadurch nun ein Imageschaden entsteht? Kaum vorstellbar. Letztlich bedient die Berliner Rapcrew hier nur ein paar typische Klischees (und eben auch Tatsachen) über die Wiesn, die über traditionelle Brauchtumspflege und verantwortungsvollen Bierkonsum hinaus gehen. Muss man sowas zeigen? YouTube zumindest sagt nein.