yana-bot: Kann ein Chatbot bei Diskriminierung weiterhelfen?

In Unterfranken gibt es kaum Anlaufstellen für Betroffene von Diskriminierung, etwa den Ombudsrat in Würzburg. Hier gab es laut dem letzten Jahresbericht 38 Beratungsanfragen und zwölf Meldungen – meistens ging es dabei um Rassismus-Erfahrungen (28 Fälle). "Grundsätzlich ist es so, dass wir zwar diese Zahlen haben, die aber nicht das tatsächliche Diskriminierungsgeschehen in einer Gesellschaft widerspiegeln. Das ist quasi eine kleine Spitze des Eisbergs", erklärt Sarah Morcos, ehrenamtliche Beraterin beim Ombudsrat. Es gibt also eine Dunkelziffer und die Anlaufstelle erreicht nicht alle Betroffenen in Unterfranken. Zumal die Stelle auch vorrangig für Fälle in Würzburg und nicht in der ganzen Region zuständig ist.

yana-bot: Virtuelle Hilfe für Betroffene von Diskriminierung

Eine mögliche Alternative für Betroffene könnte nun der Antidiskriminierungs-Chatbot yana-bot sein. Die virtuelle Anlaufstelle wurde am 15. November in Berlin veröffentlicht und ist seitdem rund um die Uhr für Betroffene online zugänglich. Die Bezeichnung "yana" steht dabei für "you are not alone – du bist nicht allein", erklärt der Initiator Said Haider in Berlin. Der Jurist ergänzt: "Wir haben bis heute leider nicht ausreichende Beratungsangebote. Und überall da, wo wir noch nichts haben, hilft yana. Und das ist auch die große Stärke des Chatbots: Das Angebot ist immer verfügbar und vor allem anonym. Betroffene müssen sich nicht outen und auch nicht die Gefahr auf sich nehmen, auf dem Weg zu einer Beratungsstelle stigmatisiert oder erkannt zu werden."

Barış Yüksel: Chatbot könnte Erste Hilfe leisten

Nach einem Erstkontakt bietet der yana-bot verschiedene Optionen an. Das kann etwa ein Hinweis auf eine rechtliche Beratung oder therapeutische Hilfe sein oder aber auch eine sogenannte virtuelle Umarmung mit aufmunternden Gifs.

Barış Yüksel, Soziologe und Gründer des Vereins "Würzburger KUlturS" hat bereits einen Blick auf den Chatbot geworfen und meint: "Gerade dadurch, dass es eben in Unterfranken keine großen Angebote gibt, sich persönlich beraten zu lassen, ist das temporär, das heißt im Sinne von Erster Hilfe eine schöne Sache."

Eine persönliche Beratung könne so ein Chatbot aber sicherlich nicht ersetzen, meint Yüksel.