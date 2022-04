Naidoos Ausstiegsvideo - So reagiert die Verschwörungsszene

In einem Video bittet Xavier Naidoo um Entschuldigung: "Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage", sagt der Sänger in dem etwa dreiminütigen Statement auf seinem YouTube-Kanal, das er am Dienstag veröffentlichte.

In der Verschwörungsanhängerszene und unter Corona-Leugnern sorgt Naidoos Statement für sehr unterschiedliche Reaktionen. Der frühere vegane Kochbuchautor Attila Hildmann, der zuletzt mit extremen Äußerungen auffiel und mittlerweile wegen eines Haftbefehls in die Türkei geflüchtet ist, zeigt sich fassungslos und bezeichnet Naidoo in einem Video als Verräter. Er sei plötzlich "komplett auf BRD-Linie", sagt Hildmann, der den Reichbürgern nahesteht. Er wolle den Weg ebnen zurück in "diese kranke, völlig geistesgestörte Gesellschaft", kommentiert der 41-jährige weiter.

Michael Wendler zeigt sich schockiert

Auch der ehemalige Schlagersänger Michael Wendler äußert sich empört auf seinem Telegram-Kanal. "Xavier schockiert die Freiheitsbewegung mit Aussagen in seinem Video." Der ehemalige Juror der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ist im Laufe der Corona-Pandemie immer mehr in die Verschwörungsszene abgedriftet. "Die Freiheit ist nicht verhandelbar," schreibt er noch auf Telegram, bevor er das Statement von Naidoo postet.

Es gibt auch Zweifel an der Echtheit von Naidoos Video

In der Szene gibt es aber auch Zweifel am Naidoos Statement. Während manche schreiben, dass das Video ein Deep-Fake sei, meinen andere, dass er wahrscheinlich unter Druck stand. Der ehemalige Focus-Journalist Oliver Janich betont in einem Live-Video mit zwei anderen Vertretern der Szene, Naidoo sei zwar der "wichtigste Vertreter der Wahrheitsbewegung", er sehe durch dessen Erklärung aber auch "keinen mega großen Schaden", da Naidoos Distanzierung allgemein gehalten sei und keine einzelnen Vertreter der Szene angreife. "Ich glaube nicht, dass er ein Verräter ist", sagt Janich. Wichtig sei auch, dass "Naidoo seine Leute nicht angekackt" und "keine Namen genannt" habe.

Manche aus der Szene haben Fragen an Naidoo

Andere wie Markus Haintz, der Anführer der Querdenkerszene in Stuttgart, oder die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" haben Fragen an Naidoo, unter anderem auf Telegram: "Ist das Geld ausgegangen?" "Wird der Mann oder seine Familie bedroht?" "Wurde ihm etwas für solche Äußerungen versprochen?" "Warum werden in seiner Nachricht ‚Verschwörungen‘…mit negativ besetzten Begriffen wie Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus ‚verknüpft‘?" Beantwortet hat Naidoo noch keine davon - zumindest öffentlich nicht.