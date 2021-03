Würzburger App "CoroBuddy" soll Inzidenz-Überblick vereinfachen

Etwa 15 Personen umfasst ein junges Team aus Würzburg, das mehr Übersicht im "Corona-Regel-Wirrwarr" schaffen will: mit der App "CoroBuddy". Entwickelt hat die Anwendung ein angehendes Start-Up aus Würzburg, das sich selbst bislang noch keinen Namen gegeben hat. Ziel der App ist es für jeden Landkreis stichpunktartig und übersichtlich anzuzeigen, welche Corona-Regeln bei der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzrate gelten.

"CoroBuddy" informiert über Inzidenz und Corona-Regeln

In der Praxis kann man sich das wie folgt vorstellen: Nach Öffnen der App wählt der User händisch oder via GPS seinen Landkreis aus. Anschließend zeigt "CoroBuddy" an, wie hoch der aktuelle Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis oder kreisfreien Stadt ist. Darunter vermerkt sind dann die dort gültigen Corona-Regeln: von A wie Alkoholverboten bis zu V wie Veranstaltungen. "Unsere Idee war es eine App zu haben, die so einfach wie ein Wetter-Widget, den Inzidenzwert anzeigt", sagt Julia Hildebrandt, die in dem Entwickler-Team für das Marketing zuständig ist.

App zum Download für Android-Smartphones

Die App gibt es seit kurzem kostenlos für Android-Telefone. Bislang wird dort keine Werbung geschaltet. Ausschließen will das Julia Hildebrandt für die Zukunft nicht, gleichwohl sagt sie: "Wir dachten uns, wir bringen die App kostenlos auf den Markt, weil wir möchten, dass sich die Leute auch an die Regeln halten können." Eine Version für iOS-Smartphones befinde sich aktuell in der Entwicklung. Ein Veröffentlichungsdatum steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Team will demnächst ein Unternehmen gründen

Die App des Würzburger Teams ist nicht die erste ihrer Art. Zum Beispiel gibt es auch „Darf ich das“, eine Anwendung mit ähnlicher Funktionalität. Die Idee zu "CoroBuddy" sei den Würzburgern jedoch unabhängig davon im vergangenen Herbst gekommen. Das Team ist nach eigenen Angaben gerade dabei ein eigenes Unternehmen zu gründen, um "CoroBuddy" zukünftig auf finanziell sichere Füße zu stellen. Unterstützt werden die angehenden Gründer unter anderem vom Servicezentrum Forschung und Technologietransfer (SFT) an der Uni Würzburg. Ein großer Teil des "CoroBuddy"-Teams ist dort immatrikuliert.