Würzburger Anwalt wehrt erfolgreich Querdenker-Shitstorm ab

Eigentlich könnte man das Video von Chan-jo Jun schlicht als netten, gar kostenlosen Service betrachten. Bei Youtube veröffentlichte der Würzburger Anwalt am Montag ein Video, in dem er erklärte, warum dem Corona-Leugner Bodo Schiffmann juristischer Ärger ins Haus stehen könnte. Schiffmann hatte zuvor mehr als 600.000 Euro für Opfer der Überschwemmungen in Westdeutschland gesammelt. Die sollten laut seiner Aussage zu 100 Prozent an die Opfer gehen.

Jun zeigt Spenden-Probleme auf

Ganz so einfach sei das Einsammeln, Verwalten und Verteilen solch großer Geldbeträge in Deutschland aber nicht, erklärt Anwalt Chan-jo Jun in seinem Youtube-Video. So sei denkbar, dass Schiffmann aufgrund der hohen Summen und des so konkret benannten Zwecks (100 Prozent an Flutopfer), für den das Geld gedacht sei, eine Erlaubnis der Finanzaufsichtsbehörde benötige.

Problematisch ist laut Jun zudem, dass Schiffmann die Auszahlung des Geldes an Betroffene möglicherweise an Bedingungen knüpft, etwa das Verhältnis zu Querdenkern. Auch, dass Schiffmann den Dienstleister Paypal nutzt, könnte Folgen haben. Zudem müsse das Geld wirklich komplett an Flutopfer gehen und dürfe nicht einmal zum Teil versickern oder hängen bleiben, sonst könnte ein Betrug vorliegen. Jun empfiehlt Schiffmann daher, das eingesammelte Geld am besten an die Spender zurückzuüberweisen. Diese könnten dann bei einer etablierten Stelle spenden.