Wordle: Ein Rätsel-Spiel begeistert die Welt

Eigentlich ist das Spiel denkbar simpel: Ein englisches Wort mit 5 Buchstaben wird gesucht. Und die Spieler haben sechs Versuche, um das richtige Wort zu erraten. Der Clou: Geraten werden darf nur mit real existierenden Wörtern, und nach jedem Raten wird angezeigt, ob einer der Buchstaben im Wort enthalten ist.

Woher kommt Wordle?

Wer das nicht verstanden hat, probiert es am besten selbst aus: Wordle ist der große Internet-Hype im Monat Januar. Erinnerungen werden wach an Clubhouse, das vor einem Jahr plötzlich auf Social Media in aller Munde war. Doch anders als Clubhouse ist Wordle kein soziales Netzwerk, das schon millionenschwere Investitionen eingesammelt hat. Wordle ist ein ganz simples Spiel auf einer Website. Nicht einmal eine offizielle App gibt es dafür.

Hinter dem Spiel steht ein einziger Kopf: Josh Wardle, ein Software-Ingenieur aus Brooklyn, hat das Spiel in seiner Freizeit programmiert — zunächst als Geschenk für seine Partnerin. "Ich glaube, die Menschen wissen es zu schätzen, dass es online etwas gibt, was einfach nur Spaß macht", sagte Wardle im Interview mit der New York Times. "Es versucht nichts Finsteres mit deinen Daten anzustellen."

Nachdem er das Spiel auf seiner Website veröffentlichte, wuchs langsam ein größeres Publikum heran: von einigen Dutzend Anfang November 2020 bis zu über drei Millionen im Januar.

Warum ist Wordle so ein Hit?

Woher kommt das plötzliche Wachstum? Ein wichtiger Grund ist, dass Wordle-Spieler sich schnell und einfach mit anderen Spielern austauschen können. Denn am Ende jeder Raterunde können Spieler ihre Punkte-Matrix kopieren und überall posten. Was für Uneingeweihte wie eine zufällige Ansammlung von Farben aussieht, verrät anderen Wordle-Spieler sofort, wie gut die jeweilige Person beim heutigen Wordle war, und gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit ihnen zu vergleichen. Denn - das ist wichtig - pro Tag wird nur ein einziges Rätsel veröffentlicht.