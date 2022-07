Wohin steuern wir in digitalen Zeiten? - Festival der Zukunft

Was kommt auf uns als Gesellschaft in den Zeiten des Umbruchs zu? Maja Göpel, Transformationsforscherin, Buchautorin und derzeit gefragte Rednerin auf Veranstaltungen, bei denen es um die Zukunft geht, liefert hierzu Antworten. Aktuell stünden wir um vor einer Transformation ähnlichen Ausmaßes wie zu Zeiten der industriellen Revolution, meint Göbel.

Dabei geht es darum, den Sprung in die nachfossile Zeit zu schaffen, also in eine Wirtschaft, die nicht mehr durch den Ausstoß von CO2 angetrieben wird. Maja Göpel bezeichnet den Übergang als Waschmaschinen-Phase und meint damit eine Zeit, in der ein altes Denken zu Ende geht, weil es nicht mehr funktioniert, die neuen Ideen aber noch nicht wirklich greifen. Es ist eben eine Phase der Unruhe und Unsicherheit, in der sich gerade vieles dreht und wendet.

Wie schwer ist es, einen neuen Weg zu gehen?

Maja Göpel bringt hier den Begriff der Pfadabhängigkeiten ins Spiel, also Routinen und Muster, die man ungerne verlässt. Dazu gehört zum Beispiel die Definition von Erfolg, etwa in Form eines üppigen Bankkontos, oder eines großen Autos. Wichtig wäre aber zum Beispiel, den Erfolg von Unternehmen anders zu messen: Nicht mehr anhand von Gewinn, sondern etwa daran, dass man neue Ideen in einem gleichberechtigten Team ressourcenschonend und mit einem Vorteil für die Gesellschaft umsetzt. Maja Göbel fordert, damit aufzuhören, das Geldverdienen mit guten Lösungen gleichzusetzen.

Kampf gegen Mikroplastik

Einen solchen neuen Weg versucht gerade Roland Damann, Ingenieur und Unternehmer, zu beschreiten. Er hat eine Firma, die im traditionellen Sinne gut gelaufen war, verkauft, um sich einer gesellschaftlichen Aufgabe zu widmen: der Verschmutzung der Gewässer mit Mikroplastik. Jetzt steht Damann mit einem kleinen Stand auf dem Festival der Zukunft und wirbt für seine Idee. Er nutzt Zahlen und Bilder, um darzustellen, wie sehr sich Mikroplastik inzwischen überall verbreitet hat. Auch der Mensch entkommt ihm schon lange nicht mehr. Man nehme jede Woche Mikroplastik vom Umfang einer Kreditkarte zu sich, insgesamt sechs Gramm, erläutert er.

Die Plastikteilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind, werden zum Beispiel von Meerestieren verschluckt und dann, wenn diese verspeist werden, über die Nahrung vom Menschen aufgenommen. Dass die Teilchen sowohl Mensch als auch Tier schaden, kann man sich leicht vorstellen. Mikroplastik kommt dabei von überall her, zum Beispiel aus der Dusche oder der Waschmaschine, denn es steckt in vielen Shampoos, Kosmetika oder in synthetischen Kleidungsstücken. Auch Autoreifen produzieren beim Fahren und Bremsen durch Abrieb Mikroplastik, das dann über den Regen ins Grundwasser gelangt, pro Auto fallen so 2,5 Kilogramm im Jahr an.

Milliarden von Bläschen binden die Plastikkügelchen

Das über alle Flüsse, Seen und Meere verteilte Mikroplastik will Roland Damann mit seiner Firma Mikrobubbles wieder aus den Gewässern holen und zwar mit einer im Prinzip ganz simplen Methode. Da Mikroplastik Luft "liebt", wie er es formuliert, und sich daran regelrecht klammert, muss man nur ganz viele kleine Luftbläschen durchs Wasser schicken, wie der Erfinder erklärt. Seine Apparatur produziert Milliarden winziger kleiner Bläschen, die das Mikroplastik binden. Die Luft zieht die Teilchen nach oben und an der Wasseroberfläche kann das Mikroplastik dann eingesammelt werden.