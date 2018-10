Wohin mit den Firmen-Daten nach dem Ende der deutschen Cloud?

Eines ist klar: Wer seine Daten einem US-Unternehmen anvertraut, der muss damit rechnen, dass sie auch von amerikanischen Geheimdiensten mitgelesen werden, wie Oliver Diedrich von der Fachzeitschrift iX erklärt.

Deutsche Cloud war nicht hundertprozentig dicht

Und auch die angeblich so sichere deutsche Cloud von Microsoft und Telekom war demnach nicht wirklich dicht. iX hat sich die Telekom-Microsoft Cloud genauer angesehen und dabei Indizien dafür gefunden, dass doch Daten in die USA fließen. Welche Art von Daten das gewesen sei, habe sich nicht klären lassen und auch Microsoft habe das nicht aufgeklärt, so Diedrich. Irgendwas sei da merkwürdig gewesen.

Microsoft-Cloud künftig ohne Telekom

Zufall oder nicht: Kurz darauf erklärte Microsoft sein Angebot einer deutschen Cloud zum Auslaufmodell. Begründet wurde der Schritt damit, dass die Anforderungen der Kunden sich angeblich geändert haben und etwa das Zusammenschalten von Teams über Ländergrenzen hinweg wichtiger geworden ist. Neukunden steht die von der Telekom verwaltete Microsoft-Cloud nicht mehr zur Verfügung. Bestandskunden können den Dienst aber weiterhin nutzen, auch die erforderlichen Sicherheits-Updates sollen weiterhin geliefert werden.

NSA sollte ausgeschlossen werden

Microsoft hatte die deutsche Cloud Ende 2015 vor allem in Reaktion auf die NSA-Affäre aufgebaut. Die Telekom fungiert dabei als Treuhänder, so dass Microsoft selbst in der Regel keinerlei Zugriff auf die Daten der Kunden hat. Das Unternehmen soll deshalb auch bei Forderungen amerikanischer Behörden keine Informationen aushändigen können, so zumindest das Versprechen.

Konsequente Verschlüsslung sperrt selbst Geheimdienste aus

Da aber das Angebot wohl doch nicht hundertprozentig zuverlässig war, weil eben Daten abfließen und weil außerdem keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden, stellt sich die Frage nach den Alternativen. Experte Oliver Dietrich verweist auf rein deutsche Cloud-Anbieter wie die Telekom-Tochter T-Systems, 1&1 oder Strato. Auch Firmen aus anderen europäischen Ländern versprechen, dass die Daten in der Heimat verbleiben. Wer auf US-Cloud-Betreiber angewiesen ist, hat ansonsten noch die Möglichkeit alle Daten konsequent zu verschlüsseln. Dann könne selbst die NSA nichts mehr damit anfangen, erklärt Oliver Dietrich.