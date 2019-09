Wo landen unsere Daten in der Cloud?

Wo werden meine Daten von Cloud-Diensten abgespeichert?

Auch wenn Cloud übersetzt Wolke heißt, schweben die Daten natürlich nicht irgendwie im Himmel herum. Die Daten werden repliziert, dupliziert und in der Regel in vielen Rechenzentren verteilt abgespeichert. "Man kann schon sagen, dass die Daten ein bisschen herumschwirren", sagt der Münchner Cloud-Sicherheitsexperte Ilya Piskarev.

Solche Rechenzentren kann man sich vorstellen wie große Hallen, in denen sehr viele Computer gut gekühlt laufen. Auch in Bayern gibt es einige dieser Hallen. Ein besonders großer Standort für Rechenzentren in Deutschland ist jedoch Frankfurt. Dort ist ein großer Knotenpunkt für den Zugang zum weltweiten Internet.

Sind in Deutschland gespeicherte Daten sicherer?

Zunächst einmal muss man sich sicher sein, dass ein Anbieter, der angibt, seine Daten in Deutschland zu speichern, das auch tatsächlich tut. Ilya Piskarev hat aber Vertrauen, dass das in der Regel so passiert: "Natürlich kann jetzt keiner ins Rechenzentrum fahren und nachprüfen, auf welchem Rechner genau seine Daten liegen. Aber grundsätzlich kann man sich darauf verlassen, dass, wenn ein Anbieter sagt 'Die Daten werden in Deutschland gespeichert', dass das auch so ist."

Anders als in den USA ansässige Cloud-Dienste unterliegen europäische Cloud-Speicher auch den strengeren europäischen Datenschutz-Regeln. In Punkte Privatsphäre und Sicherheit haben die Europäer hier die Nase vorn.

Welcher Cloud-Dienst speichert wo?

Clouds, die unsere Daten auf jeden Fall in Europa speichern, gibt es einige. Die Leitz-Cloud zum Beispiel, eine Firma, die eigentlich eher für Aktenordner bekannt ist. Auch die E-Mail-Anbieter GMX und Web.de bieten Cloud-Dienste an, genau wie HiDrive von der Telekom. Deren Server stehen in verschiedenen deutschen Großstädten wie Karlsruhe oder Berlin. Auch bei WeTransfer bleiben unsere Daten in der EU.

Die bekannteren großen Cloud-Anbieter Amazon, Google und auch Dropbox lagern unsere Daten nicht in Europa.

Kann ich alles in der Cloud speichern?

Egal ob man nach Europa oder nach anderswo hochlädt: Was die eigenen Daten angeht, sollte man zumindest eine Grenze der Privatsphäre ziehen. Wo die genau liegt? "Das ist immer eine persönliche Geschichte", sagt Ilya Piskarev. Ganz grundsätzlich gilt aber: Wirklich sensible Daten wie Tagebücher oder Kontoinformationen weiter gehören besser nicht in die Cloud.