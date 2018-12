"Wo ist der Mond?" Googles Trending Suchen 2018

Ja, wo ist er, der Mond? Die Frage hat in diesem Jahr scheinbar wirklich viele Menschen bewegt. Sie wurde ziemlich oft über die Google-Suche abgefragt. Platz eins unter den Wo-Fragen 2018. Der Grund: sehr wahrscheinlich die große Mondfinsternis mit Blutmond im Sommer dieses Jahres. Google veröffentlicht jedes Jahr zum Jahresende die Top-Trending-Suchanfragen in verschiedenen Kategorien.

WM und Mondfinsternis bewegen die Menschen

So wurde in Deutschland dieses Jahr in der Kategorie "Allgemeiner Suchbegriff" besonders häufig nach "WM" gesucht. In der Kategorie "Persönlichkeiten" ist Daniel Küblböck auf Platz eins, bei "Serien" ist es Babylon Berlin, und bei den "Schlagzeilen" nochmal - voilà - die Mondfinsternis.

Vieles ist erwartbar, aber warum findet man etwa bei all der Diskussion und dem politischen Drama um den Austritt Großbritanniens den Brexit nicht in den Ranglisten? Der taucht dort das letzte Mal 2016 auf.

"trending" vs. meistgesucht

Hannah Samland, Sprecherin von Google Deutschland, weist auf den Unterschied zwischen "trending" und "meistgesucht" hin - die Ranglisten bilden nämlich nur die trending-Begriffe ab:

"Das sind die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Das heißt, wir schauen nach Suchanfragen, die über eine anhaltende Phase einen besonders großen Anstieg im Suchinteresse hatten, und vergleichen das dann mit dem Vorjahr. Das ist auch der Grund, warum Trump dieses Jahr beispielsweise nicht in der Liste ist - der war ja auch letztes Jahr in der Liste. Nach ihm wird sicher noch viel gesucht, aber es gibt nicht mehr einen so hohen Anstieg." Hannah Samland, Sprecherin Google Deutschland

Laut Google wird besonders viel Alltägliches abgefragt, etwa: "Wie wird das Wetter heute?" Oder die Nutzer suchen Restaurants in der Umgebung. Diese Fragen werden aber offensichtlich immer gestellt, sind also keine signifikanten neuen Trends. Ausnahmen bestätigen die Regel: "Wo regnet es gerade?" (Platz 9 der Wo-Fragen)

Wobei diese Frage ja schon wieder mit der langen Trockenheit in Verbindung gebracht werden kann, worauf die weiteren Top-Fragen "Was tun bei Hitze?" (Platz 8 der Was-Fragen) und "Wie lange bleibt die Hitze?" (Platz 5 der Wie-Fragen) hindeuten könnten. Der Wissensdurst der Nutzer betrifft aber nicht nur das unmittelbar Alltägliche:

"Es wird eben auch ganz viel über politische und gesellschaftliche Ereignisse gesucht, oder über Persönlichkeiten. Und das ist eben auch genau das, was wir in den Google-Jahrestrends sehen." Hannah Samland, Sprecherin Google Deutschland

Royale Hochzeiten und Quiz-Fragen

Drum haben es neben der "WM" eben auch "Olympia" und "Medaillenspiegel" in die trending Suchbegriffe geschafft. Richtig, es waren ja Winterspiele in Südkorea - fast schon wieder vergessen. Darum hat es aber auch die Hochzeit der Royals in die Listen geschafft. Darum hat es die Frage "Was sind Permanenzen?" auf Platz 3 der Was-Fragen geschafft.

Permanenzen? Das klingt erst mal kurios, aber Permanenzen haben ihren Platz bekommen, weil die Nutzer wohl besonders intensiv mit einer "Wer wird Millionär"-Kandidatin mitgefiebert hatten, die für 500.000 Euro die folgende Frage beantworten musste: "Wer veröffentlicht nahezu täglich sogenannte Permanenzen?" (Die Antwort: Spielkasinos. Und ja, hatte sie richtig.)

Wahlen lösen auch Peaks aus

Und dann ist da noch diese Frage auf Platz 5 der Wo-Fragen: "Wo ist Martin Schulz?" Wieso die dort landet, weiß Google allerdings auch nicht. Große politische Ereignisse, wie Wahlen, wirken sich aber auch auf die Trends aus. Die Wahlen in Hessen und Bayern spiegeln sich auch in den Suchanfragen wieder. (Platz 6 und 7 Kategorie "Schlagzeilen")

Der Blick auf die bayerischen Top 3 zeigt, dass die Landtagswahl sogar das dominierende Thema aller aufsteigenden Suchanfragen war: "Landtagswahl Bayern" (Platz 1), "Wahlomat Bayern" (Platz 2) und "Bavaria One" (Platz 3).