Wird Twitter unter Elon Musk zur Hass-Schleuder?

Man habe sie in einem einfachen Wandschrank gefunden, twitterte Elon Musk am Mittwoch. Dazu stellte er ein Video, in denen T-Shirts mit der Aufschrift "stay woke" zu sehen sind. Als "woke" bezeichnet man im Englischen einen besonders sensiblen Umgang mit Themen wie Rassismus, Sexismus oder auch Transfeindlichkeit.

Twitter-Chef Elon Musk hat sich zur "Woke"-Bewegung immer kritisch geäußert und so verwunderte es nicht, dass er sich über die T-Shirts lustig machte. Am Donnerstag setzte er noch einen drauf und präsentierte neue T-Shirts. Auf denen steht im selben Schriftzug statt "stay woke" nun "stay at work", zu deutsch: bleibe bei der Arbeit.