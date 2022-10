Wirbel um Bruce Willis’ digitalen Deepfake-Zwiling

Den digitalen Zwilling nur geliehen, nicht verkauft

Der entscheidende Unterschied ist nun: Deepcake hat Bruce Willis laut dessen Agent nicht dafür bezahlt, sein Gesicht digital verwenden zu dürfen, sondern nur für diese eine Produktion das Einverständnis erhalten. Eine Partnerschaft oder weitergehende Vereinbarung bestehe nicht. Die ganze Aufregung rundherum ist verständlich, wenn man bedenkt, dass sonst nämlich zum ersten Mal ein sprichwörtliches Preisschild am Konterfei eines Hollywoodstars gehangen hätte. Mit der Folge, dass die Rechteinhaber an Willis’ Abbild damit theoretisch tun und lassen können, was sie wollen.

Die große Frage also, anders formuliert: Wie viel Geld müsste man uns dafür bieten, unser eigenes Abbild zu verkaufen und potenziell Sätze sagen zu lassen und Dinge zu tun, die wir persönlich ablehnen würden?

"Deepfake-Lizenzen" gibt es anderswo schon

Dass sich die eingangs erwähnte Falschmeldung zum Willis’schen Gesichtsverkauf letzte Woche schnell verbreiten konnte, liegt an ihrer Plausibilität. So hat vor wenigen Tagen erst James Earl Jones die Rechte an seiner Stimme an Lucasfilm verkauft: Der 91-jährige ist weltberühmt als die Stimme des "Star Wars"-Bösewichts Darth Vader. Künftig wird diese Stimme mithilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt, die Technologie dafür stammt von der ukrainischen Firma Respeecher und kam beim aktuellen Serienableger "Obi-Wan Kenobi" schon zum Einsatz.

Fans von Computerspielen haben sich darüberhinaus schon längst an die virtuellen Abbilder ihrer Fußballidole gewöhnt, die jedes Jahr aufs neue per Motion Capturing Einzug in die Spiele der "FIFA"- und "Pro Evolution Soccer"-Reihen halten und sich auf Knopfdruck steuern lassen: Diese Fußballstars lassen sich ihr digitales Abbild mit Lizenzgebühren bezahlen.

Der Sprung zum digitalen Hollywood-Schauspieler ist kein allzu großer mehr, die Technik wäre soweit –fehlt eigentlich nur noch ein Star, der sich am Ende seiner Karriere darauf einlässt. Halten wir fest: Bruce Willis ist es nicht.