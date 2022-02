"Wir sehen den Krieg live": Wie TikTok zum Kriegsschauplatz wird

Ist TikTok ein geopolitischer Player?

Auch dieses Video wird weltweit geteilt, aktuell wurde es 1,2 Millionen mal angesehen. Doch es könnte noch weit mehr sein, glaubt @xenasolo. Der Grund: Sie vermutet, dass das Video "Shadowbanning" zum Opfer gefallen ist. Das ist eine Praxis von Social-Media-Plattformen, bei denen ein Inhalt zwar nicht gelöscht wird, aber seine Relevanz händisch heruntergestuft wird, damit er weniger Menschen in ihrem Feed angezeigt wird.

Dieser Vorwurf an TikTok reiht sich ein in eine lange Liste von Beispielen, in denen die Social-Media-App mit dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance politisch harsch kritisiert wurde. So wurden etwa die Begriffe "Arbeitslager" und "Umerziehungslager" in TikTok-Untertiteln automatisch zensiert, und TikToker aus der LGBT-Szene werfen der App vor, Inhalte, in denen das Thema Homosexualität zur Sprache kommt, mit Shadowbans zu belegen. Dass China sich bei Russlands Krieg bislang auf Putins Seite schlägt, könnte also auch für die App geopolitische Folgen haben.

Gerade in den Wochen vor der Invasion durch Russland war auch TikTok immer wieder von Desinformation und russischer Propaganda betroffen — etwa, dass die Ukraine einen Angriff auf Russland plane. Ähnlich wie auch auf anderen Social Media-Plattformen ging dies weniger von Bots und Massen-Accounts aus, sondern von gezielt gesäter Desinformation, die auch von westlichen Accounts geteilt wurde.

Der TikTok-Feed ist voller Fakes

Nun, da Russland die Ukraine direkt angreift, sind Truppenbewegungen und angebliche Kriegsbilder ein normaler Teil des alltäglichen TikTok-Feeds geworden. Kontextlos zusammengespülte Ausschnitte von Soldaten und angeblichen Gefechten sind in den Timelines aufgetaucht und werden millionenfach angesehen. "Bro, wir sehen den Krieg live auf TikTok", schreibt ein User unter einem der Videos.

Darunter scheinen tatsächlich auch einige authentische Clips zu sein. Doch bei vielen Videos wird schnell klar, dass es sich nicht wirklich um Bilder aus dem Kriegsgebiet handelt. Ein virales Video beispielsweise, das russische Fallschirmjäger zeigen soll, die gerade in der Ukraine landen, stammt eigentlich aus dem Jahr 2016, und wird jetzt als neu verkauft. Andere Videos filmen verschwommene Wohnanlagen bei Nacht und unterlegen diese mit nachträglich eingefügten Schussgeräuschen.

Alte Videos gehen neu viral

Jenseits dieser bewusst erstellten Fakes ist TikTok aktuell aber auch voll mit einer anderen Form von Fake: Videos, die echt sein könnten, aber bereits vor Jahren auf TikTok hochgeladen wurden. Hier greift einer der wichtigsten Eigenarten von TikTok: Im Feed erscheinen Videos, anders als auf anderen Plattformen, ohne Datumsangabe. Es ist also möglich, ein komplettes Video zu schauen, ohne dabei mitzubekommen, wann das Video auf TikTok hochgeladen wurde. Im Feed erscheinen diese dann ohne Kontext.

TikTok ist heute für viele junge Menschen eine der wichtigsten Informationsquellen. Gerade hier sollte man aber in Betracht ziehen, dass Fakes und irreführende Videos schnell eine Reichweite von Millionen erreichen können. Das bedeutet: Videos immer hinterfragen und die Kinder und Jugendlichen nicht alleine lassen. Die Schriftstellerin Berit Glanz empfiehlt Eltern zum Beispiel, solche Video zusammen schauen - und darüber zu sprechen.