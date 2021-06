Windows 11: Das müssen Sie wissen

Es ist das erste neue Windows seit sechs Jahren: Mit Windows 11 möchte Microsoft die Windows-Oberfläche vereinfachen, einen neuen Store für Apps und Programme anbieten und das Design des Betriebssystems überarbeiten. Eine Revolution im Vergleich zu Windows 10 ist das Ganze aber eher nicht.

Ein kostenloses Upgrade im Herbst

Windows 11 wird als kostenloses Upgrade für alle Nutzer von Windows 10 verfügbar sein, welche die Hardware-Voraussetzungen erfüllen. Die neue Windows-Version soll über Windows Update zugespielt werden, und damit unkompliziert und schnell verfügbar sein.

Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, Branchenexperten rechnen mit einer Veröffentlichung im Herbst.

Das ändert sich in Windows 11

Windows 11 kommt mit überarbeiteter Optik und einem neuen Startmenü. Anders als in bisherigen Windows-Versionen befinden sich der Startmenü-Button und die Programmsymbole nicht am linken Rand der Taskleiste, sondern in der Mitte. Wer seinen Windows-Button aber links unten haben möchte, kann das in den Einstellungen ändern.

Zudem soll Windows 11 schneller und schlanker sein als das aktuelle Windows 10. Updates sollen effizienter sein und im Hintergrund ausgeführt werden. Lästige unerwartete Unterbrechungen, in denen der Computer sich für ein Update neu startet, sollen der Vergangenheit angehören.