Wikipedia und Persönlichkeitsrechte: Es ist kompliziert

Wie weit geht Meinungsfreiheit? In Deutschland ist dieses Recht Bestandteil des Grundgesetzes. Neben dem Bekenntnis zur freien Meinungsäußerung werden im Artikel 5 auch direkt Grenzen dieses Rechts aufgezeigt. Prominent ist dort das "Recht der persönlichen Ehre" genannt.

Inwieweit man sich hierzulande über andere Menschen öffentlich äußern darf, ist daher Teil eines beständigen gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, der auch in Gerichtsprozessen münden kann. Wie kürzlich etwa vor Gerichten in Koblenz. Der Komponist und Autor Elias Davidsson hatte gegen den Wikipedia-Autoren "Feliks" geklagt, weil er sich durch dessen Ergänzungen zu seinem Wikipedia-Artikel in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt fühlte und einen Ansehensverlust befürchtete.

Das Landgericht Koblenz gab Davidsson 2021 Recht und verpflichtete "Feliks" zur Zahlung von 8.000 Euro Entschädigung. Das Oberlandesgericht Koblenz hob das Urteil nun wieder auf. Aber um was ging es in dem Streit überhaupt?

War der Wikipedia-Eintrag negativ verzerrend?

Elias Davidsson ist Komponist und Autor und lebt in Island und Deutschland. Solche und weitere Informationen zu seinem Leben und Werk sind in seinem Wikipedia-Eintrag zu lesen. Doch das ist nicht alles. Ebenfalls steht dort, dass Davidsson Verschwörungstheorien zu islamistischen Anschlägen verbreitet hat, etwa, dass es sich dabei in Wahrheit "wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich" um staatliche Operationen gehandelt habe.

In früheren Versionen, gegen die Davidsson geklagt hatte, waren zudem etwa ein Besuch seinerseits bei Irans Ex-Präsident Mahmud Ahmadineschād sowie eine antizionistische Haltung vermerkt. Hinzu kamen Angaben zu seinem musikalischen Werk, die Davidsson als falsch ansah. Das Landgericht war der Meinung, dass Davidsson unzutreffende Tatsachenbehauptungen nicht hinnehmen müsse und, dass "Feliks'" Einträge dort "bewusst einseitig und negativ verzerrend seien". Daher das Urteil gegen "Feliks".

Oberlandesgericht sieht’s anders

Schon 2021 formulierte das Gericht in seinem Urteil jedoch auch: "Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verleiht keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit nur so dargestellt zu werden, wie es dem Inhaber desselbigen genehm ist."

Diese Logik machte sich laut "Spiegel" Anfang 2022 nun auch die nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht Koblenz, zu eigen, kam letztlich jedoch zu einem anderen Urteil. So waren die Richter offenbar der Meinung, dass Davidssons Aussagen durchaus dazu berechtigen, ihn einen Verschwörungstheoretiker oder Antizionisten zu nennen. Komponist Davidsson argumentierte diesbezüglich oftmals mit Bedeutungen zwischen den Zeilen, die das Gericht nicht nachvollziehen konnte.

Einige der monierten Stellen stammten darüber hinaus gar nicht von Wikipedia-User "Feliks". Zwei sachliche Fehler zu seiner Musikerkarriere erkannte das Gericht aber an. "Feliks" hatte sich hier allerdings auf die Informationen eines anerkannten Fachmediums verlassen. Somit sahen die Richter keine entschädigungswürdige Persönlichkeitsverletzung durch den Wikipedia-Autoren.

Davidsson will nun laut "Spiegel" weitere rechtliche Schritte anstrengen, das Gericht ließ jedoch eigentlich keine weitere Revision zu. "Feliks" will hingegen vor Gericht noch die Nennung seines Realnamens unterbinden, auch, weil er bedroht werde. Der Wikipedia-Autor möchte nach eigener Aussage über Antisemitismus aufklären. Webseiten wie "Tichys Einblick" werfen ihm hingegen vor, er würden bei Wikipedia gezielt Andersdenkende und andere Blickwinkel diffamieren.

Wikipedia als Tor zum Wissen

In diesem Zusammenhang zeigt das Urteil des Landgerichts die besondere Stellung von Wikipedia im Vermitteln von Wissen auf. "Korrespondierend bringen weite Teile der Öffentlichkeit diesen Artikeln ein entsprechend großes Vertrauen entgegen. Zu berücksichtigen ist hierbei auch der hohe Verbreitungsgrad von Wikipedia, zumal oft ausschließlich dort eine Online-Recherche betrieben wird", formulierte das Landgericht.

Tatsächlich haben Informationen, die in einem Wikipedia-Eintrag über eine Person, Firma oder einen Sachverhalt stehen, wohl eine nachhaltigere Wirkung als ein Artikel oder Rundfunk-Beitrag, die sich versenden oder irgendwann in Archiven verschwinden. Auftrag- oder Arbeitgeber, Journalisten, Otto-Normal-Verbraucher - ein Großteil würde auf der Suche nach Infos über eine Person wohl bei Wikipedia landen und es als vertrauenswürdige Quelle nutzen.

Verständlich, dass etwa Elias Davidsson gewisse Dinge dort nicht über sich lesen will. Zugleich kann es - weder bei Wikipedia noch in klassischen Medien - aber keinen Anspruch darauf geben, dass öffentlich gemachte Aussagen oder Handlungen nicht dokumentiert werden. Jeder Politiker fände es vermutlich angenehm, wenn er Falschaussagen und Fehler mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht von Wikipedia tilgen könnte. Was im Umkehrschluss aber eben auch nicht heißt, dass jeder jede Information dort erdulden muss.

Sowohl innerhalb der Wikipedia-Autorenschaft als auch vor Gerichten wird daher die Frage, was in einem Wikipedia-Eintrag wie vorkommen darf, muss oder soll, vermutlich auch in Zukunft immer wieder Gegenstand schwieriger Aushandlungen sein. Das zeigen auch die so unterschiedlichen Urteile aus Koblenz. Dabei geht es nicht zuletzt auch um konkrete Formulierungen und Quellenangaben. "Feliks" selbst schreibt folgerichtig zum jetzigen Urteil: "Allerdings kommt es auch hier immer auf die Verhältnisse des Einzelfalls an, so dass wie immer gilt: Sorgfältig arbeiten und gute Belege verwenden."