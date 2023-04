Wikipedia-Gründer überlegt: Schreibt bald eine KI die Artikel?

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hält es für möglich, dass die Online-Enzyklopädie in Zukunft von ChatGPT oder einem Nachfolge-Modell geschrieben wird, zumindest teilweise. Aktuell seien KI-Sprachmodelle wie GPT-4 oder GPT-3.5, das hinter der Benutzeroberfläche von ChatGPT steckt, zwar noch nicht geeignet, Wikipedia-Einträge selbstständig zu verfassen.

Doch das könnte sich schon sehr bald ändern, erklärte Wales in einem Interview mit der britischen Zeitung Evening Standard: "Ich denke, dass wir immer noch ein bisschen entfernt davon sind, dass man sagen kann 'ChatGPT, bitte schreibe mir einen Wikipedia-Eintrag über das Empire State Building' – aber ich weiß nicht, wie entfernt genau. Auf jeden Fall viel näher als ich noch vor zwei Jahren gedacht hätte."

Wikipedia-Chef sieht Potenzial, aber auch Grenzen

Innerhalb der Wikipedia-Community werde das Thema heiß diskutiert, so Wales. Zwar sei man sich bewusst, dass die Sprachmodelle in ihrer derzeitigen Form noch nicht gut genug sind – "aber wir sind auch sehr angetan von den zukünftigen Möglichkeiten."

Ein Grund, warum Sprachmodelle wie GPT-4, die neueste KI des Marktführers OpenAI, bislang noch nicht als eigenständige Wikipedia-Autoren infrage kommen, sei das sogenannte "Halluzinieren". Damit ist der Hang der Modelle gemeint, Unwahrheiten zu produzieren, die jedoch so überzeugend und gut formuliert sind, dass sie auf den ersten Blick fast glaubwürdig klingen.

Sprachmodelle "halluzinieren" noch zu viel

Beispielsweise gibt ChatGPT auf die Frage, was der meistzitierte wissenschaftliche Artikel aller Zeiten war, innerhalb von Sekunden eine sehr plausible klingende Antwort und nennt einen ökonomischen Fachartikel, inklusive Titel, Autoren, Publikationsjahr und dazugehörige Fachzeitschrift. Überprüft man diese Antwort jedoch, so stellt man fest, dass der genannte Artikel überhaupt nicht existiert.

Für eine Enzyklopädie wie Wikipedia, die von Zuverlässigkeit ihrer Angaben lebt, wäre ein derart unzuverlässiger maschineller Assistent vermutlich mehr Ärger als Hilfe.

Erste Versuche schon in den kommenden Monaten

Doch allein, dass diese Debatte tatsächlich in so fortgeschrittener Form in der Wikipedia-Community geführt wird, zeigt, wie weit die Sprachmodelle in den letzten Monaten gekommen sind. Auch wenn also GPT-4 und Konsorten in nächster Zeit noch nicht als Autoren für Wikipedia infrage kommen, könnten die Sprach-KIs trotzdem hilfreich sein. Wikipedia-Chef Wales hält KI-Unterstützung beim Überprüfen der bereits vorhandenen Artikel bereits jetzt für sinnvoll. Beispielsweise ließe sich mithilfe von KI schnell überprüfen, ob unterschiedliche Wikipedia-Einträge einander inhaltlich widersprechen.

KI als Korrektiv für menschengemachte Einträge?

"Ein Mensch könnte das natürlich auch herausfinden, aber dazu müsste er erstmal beide Artikel aufmerksam lesen und miteinander abgleichen", so Wales. Bei über sechs Millionen Wikipedia-Einträgen allein auf Englisch wäre eine derartige Prüfung viel zu langwierig. Ein automatisierter Artikelcheck durch eine Sprach-KI habe demnach gute Chancen, schon bald Teil der Arbeitsabläufe bei der Online-Enzyklopädie zu werden. In der Community diskutiere man bereits über erste Versuche in den kommenden Monaten, schreibt der Evening Standard.

Künstliche Intelligenz könnte Wikipedia auch schlechter machen

Wenn KI-Sprachmodelle dann eines Tages doch Wikipedia-Einträge schreiben, werden sie aber womöglich dasselbe Problem haben wie die menschlichen Autorinnen und Autoren der Seite: Sie sind anfällig für Vorurteile und reproduzieren mitunter kulturelle Stereotype. Zwar sind neuere Modelle wie GPT-4 inzwischen durch manuelle Feinjustierung so angepasst, dass man sich als Nutzer ziemlich ins Zeug legen muss, um klar rassistische oder sexistische Texte zu generieren.

Doch das Grundproblem bleibt: In den gigantischen, ungefilterten Textbergen aus dem gesamten Internet, mit denen die Sprachmodelle gutes Formulieren gelernt haben, befinden sich eben auch viele rassistische und sexistische Gedanken. Diese finden immer wieder ihren Weg in die Antworten der KI. Jimmy Wales sieht deshalb die Gefahr, dass eine Wikipedia-KI zu mehr Vorurteilen und Stereotypen in Wikipedia-Einträgen führen könnte.

Dreimal so viele Wikipedia-Einträge?

Andererseits könnte eine solche KI aber auch helfen, die blinden Flecke der Online-Enzyklopädie zu reduzieren, indem sie das verfügbare Wissen im Internet mit den bereits vorhandenen Wikipedia-Einträgen abgleicht und Vorschläge macht, wo die größten zu füllenden Lücken sind. Dass auf diese Art eine Vielzahl neuer Artikel entstehen könnten, schreckt den Wikipedia-Gründer nicht.

"Selbst wenn wir mithilfe von künstlicher Intelligenz die Zahl der Wikipedia-Einträge verdreifachen würden, würde das unsere laufenden Kosten um höchstens 1.000 Pfund im Jahr erhöhen", so Wales.