Wikipedia-Blackout aus Protest

Was ist da los? Die deutschsprachige Wikipedia ist seit einigen Stunden nicht mehr nutzbar. Kein Serverproblem, keine anderen technischen Komplikationen – es ist einfach ein brachiales Statement des Protests, um ein Zeichen "insbesondere gegen die Einführung der umstrittenen Artikel 11 und 13" in der EU-Reform des Urheberrechts - und "für das freie Internet" zu setzen. So schreibt es der deutsche Ableger der Wikimedia Foundation auf seinem Blog.

Nach einer internen Abstimmung unter zahlreichen Wikipedia-Autoren, hatte sich die Mehrheit für eine Komplettabschaltung ausgesprochen, statt lediglich ein Protestbanner auf der Seite einzublenden, die Funktionalität der deutschen Wikipedia aber unberührt zu lassen.

Einschränkungen von Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit?

Wieso aber dieser drastische Schritt? Die Wikimedia Foundation befürchtet, dass Artikel 13 negative Effekte auf die Arbeit der Wikipedia haben könnte, auch wenn sie nicht direkt betroffen ist:

"Obwohl gemeinnützige Plattformen wie Wikipedia letztendlich von dieser Bestimmung ausgenommen wurden, kann sie im gesamten übrigen Internet den freien Informationsfluss einschränken, auf den auch gemeinnützige Wissensprojekte angewiesen sind." News-Blog der Wikimedia Foundation

Außerdem sorgt Artikel 11 für Unklarheiten, der ein neues Leistungsschutzrecht für Verleger einführen soll. Viele Einträge in der Wikipedia nutzen kurze Ausschnitte aus Presse-Artikeln als Quellen-Belege für die freie Enzyklopädie. Die Wikipedia befürchtet, dass dann:

"Millionen von Verweisen in Wikipedia-Artikeln in eine rechtliche Grauzone geraten, in der nicht klar ist, ob Lizenzen für eine solche Referenzierung erforderlich sind." - News-Blog der Wikimedia Foundation

Die deutsche Wikipedia ruft dazu auf, sich selbst in die Debatte einzubringen, Abgeordnete zu kontaktieren, oder sich an den Demonstrationen zu beteiligen. Am Samstag, 23. März, wollen europaweit Menschen gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und mögliche Uploadfilter demonstrieren.

Reform sorgt weiter für Diskussion

Auch aus der analogen Bücherwelt kommt Kritik an den beiden umstrittenen Artikeln der Reform. Am Montag sagte der Präsident des Bibliotheksverbands, Heinz-Jürgen Lorenzenn, zum Auftakt des Bibliothekskongresses 2019 in Leipzig, dass die Artikel 11 und 13 der geplanten Novelle neu gefasst werden müssten, um einen freien Zugang zu Informationen zu gewährleisten.

Dass das Thema nämlich noch lange nicht ausdiskutiert ist, zeigt auch die aktuelle Diskussion über Uploadfilter innerhalb der Großen Koalition: Die Union möchte auf EU-Ebene den Artikel 13 in jetziger Form umsetzen, auf nationaler Ebene mögliche Uploadfilter aber doch noch verhindern - die SPD hingegen kritisiert nationale Alleingänge und möchte im EU-Parlament noch Änderungen erreichen, um Uploadfilter zu verhindern. Die Abstimmung im EU-Parlament soll am 26. März stattfinden.