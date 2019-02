Wie Zuckerberg Facebook in 15 Jahren erfolgreich gemacht hat

Diese Erfolgsgeschichte gibt es nur im Silicon Valley. Marc Zuckerberg hat in den vergangenen 15 Jahren einen unglaublichen Instinkt für unser aller Nutzungsverhalten bewiesen. So hat er mit WhatsApp und Instagram rechtzeitig genau die richtigen Zukäufe getätigt, um sein Unternehmen auf ein breiteres Fundament zu stellen. Instagram bringt in die Facebook-Familie junge Nutzer ein, denen das soziale Netzwerk zu altbacken geworden ist, zumal dort die eigenen Eltern registriert sind. Und diejenigen, denen der Datenhunger von Facebook schon immer suspekt war, die nutzen WhatsApp um kostenlos mit Freunden chatten oder telefonieren zu können.

Alles aus einer Hand

Auch wenn das letzte Jahr, wegen seiner Skandale, wirklich nicht gut gelaufen ist, so steht Facebook nach wie vor bestens da. Das Unternehmen hat uns mit seinem Universum umzingelt, seine Dienste sind so groß geworden, dass wir fast nicht mehr ohne sie auskommen wollen. Und dann hören wir: Facebook will die Dienste von Whatsapp und Instagram mit dem eigenen Chat-Angebot auf einer gemeinsamen technischen Plattform betreiben. Natürlich nur - so stellt es das Unternehmen dar - um das Nutzungserlebnis zu verbessern. Wir könnten dann User erreichen, die nur bei einem der drei Dienste angemeldet sind. Zudem sollen alle Nachrichten zu Ende verschlüsselt werden, heißt es, damit niemand mitlesen kann.

Nutzerprofile zusammenführen

Was hat Facebook davon? Eine ganze Menge. Facebook hätte zum ersten Mal die Möglichkeit Nutzerdaten seiner bislang getrennten Plattformen zusammenzuführen und die Daten von Facebook der identischen Person von WhatsApp beziehungsweise Instagram zuzuordnen. Das war bislang nicht möglich. Man konnte sich ja beim einen Dienst zum Beispiel mit einer E-Mail-Adresse registriert haben, beim anderen Dienst mit der Handynummer.

Größter digitaler Datenschatz der Welt

Darüber hinaus bekäme Facebook in einer völlig neuen Dimension Zugriff auf unsere Metadaten, vermutlich bis hin zu den Adressbüchern der jeweiligen Nutzer. Mit diesen rund drei Milliarden Datensätzen kann man schnell neue potenzielle Mitglieder finden, die noch bei keinem der drei Dienste angemeldet sind. Aber aus den Metadaten ließe sich noch viel mehr herauslesen: wer kommuniziert mit wem wann und wo. Was sich für Datenschützer wie ein Alptraum anhört, wäre für die Datenschürfer aus dem Silicon Valley die ultimative Goldgrube. Sie hätten Zugriff auf den derzeit wohl größten digitalen Schatz der Welt.

Vorsorge gegen eine mögliche Zerschlagung

Die Zusammenlegung hat aus Sicht des Unternehmens noch einen weiteren nicht zu unterschätzenden Vorteil. Sie bewahrt die Facebook-Familie eventuell vor einem möglichen Zugriff der Politik. Denn, so die Logik, sind erst einmal alle drei Dienste unter einem Dach vereint, wird es für Politiker in Washington und Europa praktisch unmöglich, diese drei Angebote wieder voneinander zu trennen. Facebook gilt schon heute Vielen als ein viel zu mächtiger, kaum noch kontrollierbarer Riese. Schon jetzt ist Facebook ein gigantischer supranationaler quasi Monopolist, dessen Machtfülle kaum noch zu überschauen ist.

Politik schaut tatenlos zu

Mit der Zusammenlegung der drei Dienste wäre das Unternehmen noch schlechter von Regierungen und Bürgern zu kontrollieren. Umso unverständlicher ist es, dass derzeit weder aus Washington noch aus Brüssel Bedenken zu diesen Plänen zu hören sind. Facebook wird gerade mal 15 Jahre. Da steckt man normalerweise noch mitten in der Pubertät. Aber trotz seines jungen Alters lässt das Unternehmen uns alle bereits nach seiner Pfeife tanzen und niemand ruft Stopp.