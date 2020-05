Wie YouTube gegen das "Plandemic"-Video vorgeht

Seit fünf Monaten hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und genau so lange gibt es eine Art Infodemie: zahlreiche Falschnachrichten und Verschwörungstheorien zum Coronavirus. In der vergangenen Woche gab es ein weiteres Beispiel, das vor allem im englischsprachigen Raum seine Kreise zog.

In dem 26-minütigen Video namens "Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19" verbreitet die in Ungnade gefallene Molekular-Biologin Judy Mikovits einige falsche Behauptungen über das Coronavirus. Etwa, dass das Tragen von Masken das Virus erst aktiviere. Oder dass Menschen durch "heilende Mikroben im Salzwasser" geschützt würden, weswegen die Strände schnell wieder öffnen sollten. Das Faktencheck-Portal Politifact dokumentiert, welche Aussagen von Mikovits falsch sind.

Mikovits inszeniert sich als Opfer

Die 62-jährige Amerikanerin hat an verschiedenen Forschungseinrichtungen gearbeitet, geriet aber 2009 wegen nicht haltbarer Forschungsergebnisse in die Kritik und wurde 2011 von ihrem Arbeitgeber, dem Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease, entlassen.

In dem "Plandemic"-Video, in dem Mikovits von dem amerikanischen Filmemachers Mikki Willis interviewt wird, stellt sich Mikovits als Opfer dar. Speziell greift sie den Immunologen Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, an, dem sie vorwirft, ihre wissenschaftliche Karriere zerstört zu haben.

Verschwörungstheoretiker teilen das Video massenhaft

Das Interview und die darin enthaltenen Aussagen zur Bekämpfung des Coronavirus fielen in der Impfgegner-Szene auf fruchtbaren Boden. Auch die Verschwörungstheoretiker-Gruppe QAnon griff das Video auf. Die Social-Media-Forscherin Erin Gallagher wertete die Verbreitung des Videos speziell auf Facebook aus und fand unter anderem heraus, dass eine Facebook-Gruppe von QAnon mit mehr als 125.000 Mitgliedern zu den häufigsten Verbreitern zählte.

Auf YouTube wurden verschiedene Versionen des "Plandemic"-Videos hochgeladen. Die Version mit der größten Reichweite ging am 4. Mai online und erzielte bis zu seiner Löschung am 6. Mai 7,1 Millionen Aufrufe. Der Großteil dieser Aufrufe kam von außerhalb, also von direkten Links.