Wie wirken Manipulationen bei der US-Wahl 2020?

Es sei sehr einfach, bei der kommenden Wahl gefälschte Stimmzettel abzugeben - sogar von außerhalb der Vereinigten Staaten. So erklären es Videos, die in den vergangenen Wochen im Internet verbreitet wurden. Außerdem bekamen Menschen in den USA einschüchternde E-Mails. Sie wurden bedroht und aufgefordert Donald Trump zu wählen. FBI-Direktor Wray warnte eindringlich, dass das Falschmeldungen seien und betonte, dass die Wahl korrekt ablaufen werde.

Die Wählerinnen und Wähler sollten darauf vertrauen, dass ihre Stimme zähle, erklärte der FBI-Direktor. Hinter diesen Aktionen vermuten die Behörden ausländische Geheimdienste, etwa aus dem Iran.

Wie erfolgreich sind Beeinflussungen?

Wie solche Manipulationsversuche wirken, untersucht Thomas Rid seit Jahren. Der Politikwissenschaftler ist Professor für Strategic Studie an der Johns-Hopkins-Universität in Washington. Für Thomas Rid ist das Ziel dieser Aktionen klar, wie er im Podcast "1Thema, 3 Köpfe" sagte.

"Der Zweck war schon immer, dass man einfach den Gegner schwächen möchte. In diesem Fall Zweifel am politischen System und an der politischen Stabilität der USA zu säen." Thomas Rid, Johns-Hopkins-Universität Washington

Im Internet stecken oft sogenannte Trollfabriken dahinter. Also Organisationen im Ausland, die mit Postings oder Kommentaren gezielt versuchen, bestimmte Meinungen zu verbreiten - vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Aber wie erfolgreich können solche Manipulationen sein? Thomas Rid ist da ziemlich vorsichtig.

"Natürlich muss man diese Beeinflussungsversuche und die schmutzigen Tricks, die hier angewendet werden, ernst nehmen und dagegen vorgehen. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, diese Versuche sind geradezu stümperhaft derzeit." Thomas Rid, Johns-Hopkins-Universität Washington

Unterstützung von "nützlichen Idioten"

Viele dieser Botschaften werden erstaunlich unprofessionell erstellt, beobachtet Experte Thomas Rid. Dazu kommt - sie haben oft geringe Reichweiten, werden also eher selten zum Beispiel bei Facebook geteilt. Aber das Paradoxe: Trotzdem können sie enorm wirkungsvoll sein. Nämlich wenn permanent darüber gesprochen und berichtet wird. Für Thomas Rid könnten Wissenschaft und Medien da zu "nützlichen Idioten" werden.

"'Nützliche Idioten' in dem Sinne, dass wir im Nachhinein die Bedeutung und die Effizienz von diesen Einflussversuchen übertreiben und übersteigern. Damit stellen wir die Akteure wichtiger und mächtiger hin, als sie es in Wirklichkeit waren." Thomas Rid, Johns-Hopkins-Universität Washington

Das gilt möglicherweise nicht nur für ausländische Einflussversuche, vermutet Christian Fahrenbach. Er arbeitet als Journalist in New York und sieht ähnliche Mechanismen beim rechten US-Internetportal Breitbart. Die Webseite verbreitet immer wieder Verschwörungsmythen und Falschinformationen.

"Wenn man sich die Zugriffszahlen von Breitbart anschaut - das ist auch ein ziemlicher Scheinriese. Der erlangt eigentlich dadurch eine Bedeutung, dass er immer wieder durch Zitierungen in anderen Medien eine Legitimation bekommt." Christian Fahrenbach, Journalist in New York

Dramatische Folgen über Umwege

Manipulationen und Falschinformationen wirken also oft nicht direkt, sondern über Umwege: So sorgen sie für Verunsicherung innerhalb der Gesellschaft. Und wenn Fakten dann immer stärker angezweifelt werden, könnte das Folgen haben für die Wahl in den USA, befürchtet Politikwissenschaftler Thomas Rid.

"Dann verlieren wir die Fähigkeit uns friedlich zu einigen. Also die Linie Fakt oder Nicht-Fakt ist eine Fortführung der Linie zwischen Krieg und Frieden oder zwischen Gewalt und Frieden. Und bei der Wahl wird diese Frage realistischer werden, als wir uns hätten das jemals ausmalen können." Thomas Rid, Johns-Hopkins-Universität Washington