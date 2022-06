Wie Wikimedia für das Jahr 2030 plant

Hürden und Hoffnungen

Denn: In einer so großen gemeinnützigen Gemeinschaft wie Wikimedia eine Strategie zu erarbeiten, mit der alle zufrieden sind, ist nicht einfach. "Ich habe erst einmal ein Team zusammengestellt, über Kontinente und Kulturen und Zeitzonen hinweg", erzählt Nicole Ebber im Interview. "Also wir haben nur virtuell zusammengearbeitet und wir haben dann den Prozess so gebaut, designt und begleitet." Anschließend wurden weitere Gruppen mit speziellen Aufgaben einberufen, zum Schluss waren fast hundert Menschen am Prozess aktiv beteiligt.

Ein Grund für dieses Vorgehen: Gerade die Wikipedia-Community steht im Netz manchmal im Ruf, von Streits und Zankereien geplagt zu sein. Nicole Ebber betont: "Die meisten Diskussionen verlaufen natürlich super konstruktiv und nur die, die nicht konstruktiv verlaufen, schaffen es dann auch nach außerhalb der Projekte." Sie sagt aber auch: "Für uns war ganz wichtig: Wenn wir möchten, dass unser Movement wächst, dann müssen wir auch eine Atmosphäre schaffen für neue Leute, die sich uns anschließen wollen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Maßnahmen für Schutz und Sicherheit. Das ist auch ein Ergebnis dieses gesamten Prozesses."

Nun befindet sich die weltweite Wikimedia-Community in der Umsetzung der gesteckten Ziele. Und wenn alles gut geht, hat sie sich im Jahr 2030 bereits deutlich weiterentwickelt. "Also erst mal werden wir viel mehr Menschen sein, viel mehr Organisationen", prognostiziert Nicole Ebber über das zukünftige Ökosystem rund um Wikimedia. "Und wenn wir sagen, wir wollen die essentielle Infrastruktur werden, ist auch wichtig, dass unser Wissen noch über viel mehr Kanäle in die Welt verteilt wird. Die Leute müssen ja nicht immer zu uns kommen und irgendwie www.wikipedia.org eingeben." Es gebe ganz viele andere Kanäle und Strukturen, über die das Wissen abgerufen werden könne.