Wie TSMC zum wichtigsten Chip-Unternehmen der Welt wurde

Morris Chan wächst in China und Honkong auf, Armut und Hunger erlebt er aus nächster Nähe und deswegen geht er 1950 in die USA. Er beginnt ein Studium in Harvard, wechselt dann aber ans MIT und macht seinen Doktor an der Stanford Universität im Silicon Valley. Schließlich bekommt er einen Job bei Texas Instruments und dort bringt er es Anfang der 70er Jahre bis zum Vizepräsidenten.

In den USA bleibt Chang der Chefposten verwährt

Führend auf diesem Gebiet der Halbleiter-Produktion sind damals die USA und gefragt ist viel Know-How. Schon der Bau einer Chip-Fabrik ist eine extrem komplexe Angelegenheit. Das Gebäude darf zum Beispiel keinen Vibrationen bis in den Nanometerbereich ausgesetzt sein. Die Staubbelastung muss 1000 mal niedriger sein als im OP eines Krankenhauses. Damals kann der Inselstaat Taiwan nicht mit den USA konkurrieren. Morris Chang lagert dafür einfache Aufgaben wie Verpackung und Tests nach Taiwan aus. Das spart Texas Instruments viele Millionen Dollar. Doch persönlich kommt Chang nicht voran, der Chefposten bleibt ihm als Asiaten versperrt. Nach 25 Jahren verlässt er frustriert Texas Instruments und die USA. Im Auftrag der taiwanesischen Regierung soll er die dortige Halbleiter-Industrie aufbauen helfen. Schließlich gründet er in dem Inselstaat sein eigenes Unternehmen. Die Idee: statt Chips selbst zu entwickeln, will er sie im Auftrag bauen. Sein Unternehmen soll keine Chips designen, sondern sich voll und ganz auf die Fertigung konzentrieren.

Heute ist TSMC ein Chip-Gigant

1987 gründete Morris Chang das taiwanesische Halbleiterfertigungsunternehmen TSMC. Im Laufe der Jahre beginnen immer mehr Unternehmen, die Dienstleistungen von TSMC zu nutzen. Einige große Chiphersteller verkauften sogar eigene Fertigungsbereiche, weil sie bei TSMC günstiger produzieren können als in den USA. Unternehmen wie Nvidia, einer der größten Chiphersteller der Welt mit Sitz im Silicon Valley, würde es ohne TSMC nicht geben. Es entwickelt das Design seiner Halbleiter zwar in den USA, produziert werden sie aber in Taiwan. Heute ist klar: Unternehme wie Nvidia hätten ohne TSMC nicht existieren können.

US-Regierung will eigene Chip-Industrie fördern

Millerweile ist TSMC das wichtigste Halbleiterunternehmen der Welt und steht in puncto Größe an Position auf dem 11. Platz weltweit. Es stellt 90 % der modernsten Chips her. Das Unternehmen ist so mittlerweile so wichtig für die globalen Lieferketten geworden, dass die US-Regierung in diesem Jahr ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht hat - das Computer-Chip Gesetz. Es sieht vor, Unternehmen, die ihre Chips in den USA produzieren, mit bis zu 52 Milliarden Dollar zu bezuschussen. Experten halten das für viel zu wenig - der Bau einer Chipfabrik koste allein 20 Milliarden Dollar.

Die Ironie an der Geschichte ist: Die USA hätten ihre Vorherrschaft auf diesem Gebiet leicht behalten können, wenn sie Morris Chang in den 80er Jahre mehr Chancen eröffnet hätten.

