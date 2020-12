Wie Trump versucht Twitter auszutricksen

Schaut man sich in diesen Tagen den Twitter-Feed von Donald Trump an, dann ist dieser voll von blauen Warnhinweisen, die Falschaussagen kenntzeichnen. Der Noch-Üräsident sei ein Meister der Falsch-Information und extrem versiert im Umgang mit dem Ökosystem der Medien, sagt Emily Dreyfuss, die für die Universität von Harvard Falsch-Nachrichten erforscht. "Trump weiß ganz genau, welche O-Töne, Slogans oder Hashtags sich besonders gut weiterverbreiten." so Dreyfuss.

Paragraf 230: Trump widerspricht sich selbst

Im Sommer hatte Trump gedroht, Paragraf 230 des US-Telekommunikationsgesetzes zu ändern. Dieser befreit Tech-Unternehmen wie Twitter, Facebook oder Google Verantwortung zu übernehmen, wenn Nutzer über deren Plattformen zum Beispiel Falsch-Nachrichten verbreiten. Dass bislang keine Gesetzesänderung zu Stande kam, hat vermutlich zwei Gründe: Das Vorhaben scheint nicht einmal Rückhalt bei den Republikanern zu haben, der Partei von Trump. Zum anderen: Trump widerspricht sich selbst. Er fordert absolute Freiheit. Experten sind sich aber einig: er würde mit einer Änderung von Paragraf 230 das Gegenteil bewirken und die Tech-Unternehmen zwingen, viel stärker einzuschreiten.

Trump geht es um Aufmerksamkeit

Wozu also der Lärm um Twitter, Facebook und Google, denen Trump nicht nur Zensur vorwirft, sondern auch Parteilichkeit? Trump geht es um Aufmerksamkeit. Die größte Reichweite er hat auf Twitter. Dort folgen ihm 88.6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. „Was er auf Twitter von sich gibt, richtet sich nicht nur an Journalisten, sondern an seine Unterstützer“, sagt Emily Dreyfuss. Seine Unterstützer würden dann seine Tweets weiterverbreiten und ihm so noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit verschaffen.

So umgeht Trump die Hashtag-Sperrung

Allerdings versucht das Netzwerk diesem Effekt entgegenzuwirken. Wenn Twitter die Trumpschen Tweets als Falsch-Nachricht markiert, unterbindet der Kurznachrichtendienst oft auch die Hashtags, die Trump den Nachrichten beifügt. Twitter kann diese Kurz-Slogans sperren. Trump hat auch hier einen Weg, gefunden sie, zu umgehen. Er baut absichtlich Tipp-Fehler ein, „Typoquatting“ nennt man diesen Trick. Trump hat beispielsweise in den Hashtag #BidenCrimeFamily absichtlich einen Tippfehler eingebaut. So konnte er die Sperrung des Hashtags bei Twitter umgehen. Bis heute ist diese Version mit den zwei “I” im Wort Family auf Twitter in Umlauf.

Zuckerbergs Schmusekurs

Aber was ist denn nun mit der Feindschaft zwischen Trump und den Social-Medien-Unternehmen im Silicon Valley? Der Vorwurf, die Tech-Unternehmen würden linke oder liberale Meinungen bevorzugen, stimmt nicht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben das belegt. Aber der von Trump während seiner Amtszeit häufig geäußerte Vorwurf hat dennoch sein Ziel erreicht: Facebook und Twitter haben sich lange Zeit gelassen, gegen die von Trump verbreiteten Falsch-Nachrichten vorzugehen, aus Angst, sie würden den Vorwurf noch bestätigen. Und natürlich gibt es auch eine Fußnote für Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der hat fälschlicherweise angenommen, Trump würde wiedergewählt und ist in den vergangenen vier Jahren auf Schmusekurs zu Trump gegangen. Geholfen hat ihm das nichts: Politik und Wettbewerbshüter in Washington wollen sein soziales Netzwerk zerschlagen.