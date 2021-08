Wie tickt der TikTok-Algorithmus?

Genau zehn Jahre alt wird dieses Jahr das Buch "Filter Bubble" von Eli Pariser. In diesem Sachbuch stellt der Autor die These auf, dass das Internet und seine Algorithmen die Menschen in verschiedene Filterblasen aufteilen, die quasi keine Überschneidungen haben. Linke bleiben unter sich und bekommen nur noch zu ihrer Meinung passende Informationen, Rechte genauso.

Die für eine Demokratie so wichtige gemeinsame Öffentlichkeit, ja gemeinsame Realität, über die eine Gesellschaft diskutiert, streitet und in Wahlen entscheidet, zerfällt. Die Spaltung der USA scheint dies spätestens mit Trumps Wahl 2016 zu unterstreichen. Wirklich bestätigen lässt sich Parisers Theorie, vor allem in dieser Intensität letztlich nicht. Hermetisch dichte Blasen ohne fremde Meinungen gibt es nicht, schon, weil Menschen sich nicht nur im Netz informieren und austauschen.

Wie schlägt TikTok Videos vor?

Und dennoch: Dass gerade die Algorithmen sozialer Netzwerke dazu neigen, Menschen in ihren Interessen und Meinungen zu verfestigen oder gar zu radikalisieren, ist nicht von der Hand zu weisen. Eine aktuelle Recherche des "Wall Street Journal" (WSJ) zeigt, dass auch der neue Star am Social-Media-Himmel, genau das tut.

Bei TikTok erhält der Nutzer auf der Startseite, der sogenannten Foryou-Page, eine nie endende, auf ihn zugeschnittene Auswahl an kurzen Videos. Gefällt ihm eines nicht, wischt der User einfach nach oben weiter und das nächste Video erscheint. Gefällt eines sehr, kann er Liken, Teilen, Kommentieren. Wie der TikTok-Algorithmus seine Video-Dauerschleife auf den User zuschneidet, ist unklar. TikTok erklärt lediglich vage, dass dabei eine Rolle spielt, was der User liket, teilt, anschaut und wem er folgt.

Bots sollten TikTok entlarven

Das WSJ wollte es genauer wissen. Für ihre Untersuchung haben die US-Journalisten 100 TikTok-Accounts erstellt. Jeder der Accounts wurde von einem Bot betrieben. Diesem Bot wurde beigebracht, sich durch TikTok-Videos zu scrollen und sich nur bestimmte Videos anzuschauen, eventuell auch Likes und Co. zu verteilen. Welche Videos ein Bot anschaute, entschied sich anhand der Interessen, die ihm vorher zugewiesen wurden.

Solche Interessen konnten Dinge wie Tanzen, Hunde, Extremsport, Politik aber auch Forstwirtschaft oder Depressionen sein. Sobald der Bot in den Hashtags oder sonstigen Eigenschaften des Videos eine seiner Interessen erkannte, gab er ihm Aufmerksamkeit. So konnten die WSJ-Journalisten herausfinden, wie sich durch das Verhalten des Bots anhand seiner Interessen nach und nach die Video-Vorschläge veränderten, die TikTok dem Nutzer bereitstellte.

Immer tiefer in die Nische

Dabei stellte sich zunächst heraus, dass Likes, Shares, Wohnort und die Fragen, wem man folgt, bei der Auswahl der Videos für einen einzelnen Nutzer offenbar nur eine untergeordnete Rolle spielen. Entscheidend ist demnach vor allem, welche Videos der TikTok-User sich anschaut und wie oft beziehungsweise wie lange er auf einem Video bleibt. Außerdem zeigte sich, dass TikTok nur relativ wenig Zeit braucht, um einen User in bestimmte Kategorien einzuteilen und ihm entsprechende Videos zuzuweisen.

TikToks Vorgehen ist bei neuen Usern offenbar so: Zunächst werden Videos zu verschiedenen, allgemeinen Themen vorgeschlagen. Oftmals sind dies Beiträge, die schon viele Aufrufe und Reaktionen geerntet haben. Je nach dem, bei welchen dieser Videos der Nutzer hängen bleibt, wird die Auswahl spezifischer. Schaut er Videos mit Tieren an, scrollt aber bei Tänzen und Politik weiter, bekommt er im Laufe der Zeit immer mehr Tiere und kaum mehr Tänze und Politik.

Auch innerhalb der Kategorie Tiere geht es dann noch weiter in Nischen bis hin zu einer speziellen Hunderasse. Am Ende kann man so in einer TikTok-Ecke voller lustiger Videos über Zwergspitze landen und kaum noch etwas sehen, was nicht den eigenen Interessen entspricht. Erst wenn man einem Bot den Befehl gab, gewissen Videos – etwa über Hunde – nicht mehr anzusehen, verließ der Account die Nische.

Gefährliche Nischen

Was im Falle von Zwergspitzen noch harmlos erscheinen mag, ist bei anderen Nischen und Themen durchaus problematisch. Da wären einerseits politische Nischen. So drifteten einige der Bots mit politischem Interesse durchaus in TikTok-Ecken ab, in denen ihnen vor allem Fake-News zum vermeintlichen US-Wahlbetrug und sonstigen abstrusen Verschwörungstheorien angezeigt wurden. Andere Meinungen blieben außen vor. Parisers Filter-Bubble lässt grüßen, auch wenn natürlich auch hier zu bedenken ist, dass die wenigsten Menschen sich nur über TikTok informieren.

Doch nicht nur auf einer gesellschaftlichen Ebene führt TikToks Drang in Nischen zu Problemen. Das Wall Street Journal stellt in seinem Bericht einen Bot-Account ins Zentrum, dem als "Interessen" Depressionen und Traurigkeit mit auf den Weg gegeben wurde. Das Programm schaute sich entsprechend Videos an, die sich mit diesen Themen beschäftigten, wischte andere wiederum weiter.

Über Herzschmerz, Trennungen und Co. gelangte der Bot schließlich in eine TikTok-Nische, in der 93 Prozent aller Videos, die dem User angezeigt wurden, depressive Inhalte aufwiesen. Solche negativen Emotionen dürfte TikTok damit genauso verstärken wie auch positive. Wenn auch die Verstärkung der negativen Gefühle letztlich wohl deutlich schlimmere Folgen für den Nutzer haben kann.

Untersuchung hat Grenzen

TikTok merkte gegenüber dem "Wall Street Journal" an, dass die Untersuchung mit Hilfe der Bots nicht das Verhalten von Menschen in der App widerspiegele. Schließlich habe ein Mensch mehr als nur ein Interesse. Laut WSJ seien aber auch Bots mit mehr als einem Interesse letztlich in speziellen Nischen gelandet.

Dennoch hat TikToks Einwand jedoch einen Punkt. Menschen sind komplexer als Bots, auch solche mit mehreren Interessen. Menschen informieren sich auch aus mehreren Quellen und sind vor allem Medien nicht hilflos ausgeliefert. Nur, weil jemand Videos sieht, die von Wahlbetrug in den USA handeln, heißt das noch lange nicht, dass er deswegen beginnt, daran zu glauben.

Radikalisierung durch soziale Medien?

Trotzdem zeigt die Recherche ein Problem auf. So kann TikTok durch die vorhandene Tendenz, den Usern immer mehr von dem zu zeigen, was sie sich anschauen, Menschen innerhalb ihrer Haltung weiter radikalisieren. Wer zunächst nur ein leichtes Interesse am Abnehmen oder Dünnsein zeigt, könnte in Anorexie-Nischen landen, in denen sich User gegenseitig im Hungern bestärken und irgendwann selbst ins Grübeln kommen. Wer als Trump-Anhänger zunächst nur enttäuscht über den Wahlausgang war, wird durch immer mehr und immer neue Videos mit angeblichen Beweisen in der "Stop the Steal"-Nische am Ende vielleicht tatsächlich an die Verschwörung glauben.

Solche Radikalisierungs-Effekte der Empfehlungs-Algorithmen wurden in der Vergangenheit auch bereits für Youtube-User nahegelegt, etwa in einer Studie zu rechtsextremen Inhalten dort. Für TikTok oder auch Youtube selbst macht ein solcher Algorithmus Sinn. Wer dem User immer mehr davon zeigt, was er sich ohnehin anschaut - und sich dabei eben nicht nur darauf verlässt, was er öffentlich bereit ist zu teilen oder zu liken - hält den User möglichst lange in der App und kann ihm so auch möglichst viel Werbung ausspielen.

Entscheidend dafür, wie gefährlich die Empfehlungen für Nutzer sind, ist aber nicht zuletzt die "Gefährlichkeit" der Inhalte selbst. Je besser ein Netzwerk es schafft, potenziell schädliche Inhalte mit Menschenhass, Verschwörungstheorien, Lügen, Falschinformationen, Suizid, Selbstverletzung, Gewalt oder lebensgefährlichen Challenges von seiner Plattform fernzuhalten oder sie gesondert zu kennzeichnen, desto weniger problematisch ist wohl letztlich auch ein opportunistischer Algorithmus.