Wie süchtig macht TikTok?

Die chinesische Video-App TikTok gehört mittlerweile zu den beliebtesten Apps der Welt. Vor allem bei jungen Menschen ist TikTok mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt der sozialen Medien: Auf TikTok werden neue Bücher entdeckt, es entstehen bizarre Trends der Jugendkultur und von vielen Jugendlichen wird TikTok sogar als Suchmaschine genutzt.

Gibt es eine TikTok-Sucht?

Ob es im medizinischen Sinne tatsächlich eine TikTok-Sucht gibt, ist unklar. Eine kürzlich veröffentlichte Studie in der Fachzeitschrift Addictive Behaviors analysierte hunderte TikTok-User, und kam zu dem Ergebnis, dass etwa zwei Drittel von ihnen keine Suchtgefährdung zeigten. Allerdings, so Studienleiter Troy Smith, zeige die Studie dass es durchaus das Risiko einer "Übernutzung" gebe. Diese "problematische Nutzung" der App sei durchaus vergleichbar mit Suchtverhalten.

Für viele dürfte diese Nachricht kaum überraschend kommen: TikTok-Nutzer verbringen im Schnitt rund eineinhalb Stunden am Tag in der App. Bei Kindern und Jugendlichen ist TikTok mittlerweile sogar beliebter als YouTube.

Liegt es am Algorithmus?

Liegt TikToks Erfolg am Algorithmus der App? Die Video-Vorschläge, welche Nutzer auf der "For You-Page" angezeigt, erscheinen dort nicht zufällig. Ein Empfehlungsalgorithmus entscheidet, welches Video welchem User angezeigt wird. Um diesen Algorithmus ranken sich Mythen und Theorien — sogar Instagram hat sich Mühe gegeben, ihn zu kopieren. Aber ist er wirklich der Grund, warum TikTok so erfolgreich ist?

Tatsächlich gibt es aber wenig Hinweise darauf, dass der TikTok-Algorithmus eine magische Zutat enhält, die ihn für seine Nutzer unwiderstehlich macht. Geleakte Dokumente und Experimente zeigen, dass der Algorithmus sich wohl einfach nur sehr gut merkt, welche User welche Videos wie lange schauen, und diese Informationen nutzt, um ihnen immer neue Videos vorzuschlagen.

Ein vereinfachtes Beispiel: Nutzer A schaut Video X komplett durch, Video Y scrollt er nach einer Sekunde weiter und Video Z gefällt ihm so gut, dass er es sogar mehrmals ansieht. Wenn jetzt ein Nutzer B ebenfalls Gefallen an Video X findet, dann beginnt der TikTok-Server, den Geschmack von Nutzer B mit dem Geschmack anderer Nutzer abzugleichen. Und weil er merkt, dass Nutzer A und B beide Video X mochten, steigt die Wahrscheinlichkeit dass Nutzer B als nächstes Video Z angezeigt bekommt und nicht Video Y, welches Nutzer A nicht mochte.

TikTok ist gut designed

Empfehlungsalgorithmen dieser Art werden jedoch von allen großen Social Media-Plattformen eingesetzt. Experten gehen deshalb davon aus, dass es vor allem das einzigartige Design der TikTok-App ist, welches ihre User so fesselt.

Laut dem Princeton-Professor Arvind Narayanan ist einer der großen TikTok-Erfolgsfaktoren, dass dort nicht geklickt, sondern gescrollt wird. Anders als auf YouTube, wo man jedes Video explizit aufrufen und wieder verlassen muss, befindet man sich auf TikTok in einem permanenten Videostream. Das bedeutet, dass nicht nur schlechte Videos sofort weggeswiped werden, sondern auch, dass man Videos entdeckt, die man nie bewusst angeklickt hätte.

Außerdem macht es TikTok seinen Usern sehr leicht, selbst mit Videos ein Publikum zu erreichen. Die App enthält jede Menge Werkzeuge, um Videos zu erstellen, und spielt auch Videos von brandneuen Videomachern schnell an ein Riesenpublikum aus. Das motiviert viele Menschen, es selbst mit dem Hochladen von Videos zu probieren und stellt sicher, dass immer ein großes Angebot an guten Videos zur Verfügung steht.

Wie lange geht das noch so weiter?

Doch trotz seines guten Designs könnte TikTok bald in Schwierigkeiten kommen: Die beliebteste App der westlichen Jugend wird nämlich gleichzeitig von immer mehr Politikern als Sicherheitsrisiko gesehen. Denn TikTok gehört dem chinesischen Tech-Konzern ByteDance, was Fragen über die Unabhängigkeit von der chinesischen Regierung aufwirft.

TikTok versucht sich zwar immer wieder von China zu distanzieren, doch Medienberichte zeichnen immer wieder ein anderes Bild: So wurde beispielsweise über die App in großem Stil chinesische Staatspropaganda über die Midterm-Wahlen in den USA verbreitet, und chinesische Mitarbeiter von TikTok hatten die Daten der App genutzt, um amerikanische Journalisten auszuspionieren.

Zuletzt wird vor allem in den USA immer wieder ein Verbot von TikTok gefordert. Sollte dieses in greifbare Nähe rücken, könnte auch hierzulande der Suchtfaktor von TikTok wieder sinken – einfach weil dort weniger gute Videos hochgeladen werden.