Wie sieht die Audiowelt der Zukunft aus?

Die Zukunft klingt immer ganz toll: personalisieren, Audiorooms, synthetische Stimmen aber dabei natürlich die Inhalte nicht vergessen. Auf den Medientagen wird deutlich, dass das gesprochene Wort einen Boom erfährt. Da sind große Firmen wie Spotify, die Millionen in Podcasts und Audio investieren. Laut Michael Krause, dem General Manager Europa von Spotify habe das Unternehmen 365 Millionen weltweite monatliche Nutzer. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten mit Zukäufen und Exklusiv-Deals viel in den Ausbau des Podcast-Angebots investiert.

Zum Artikel Ist Musik der nächste Bitcoin?

Spotify und Sender: Partner oder Konkurrenten?

In Deutschland boomt der Podcastmarkt weiter. 30 Prozent der Deutschen hören mittlerweile Podcasts. Da ist noch Luft nach oben, sagen die Experten. Dabei sieht Krause Spotify eher als Browser für Inhalte. Und diese Inhalte kommen entweder von beauftragten Produktionsstudios oder von Sendern wie dem Deutschlandfunk oder der ARD. Dort stehen die Inhalte im Vordergrund. Da sei es egal auf welcher Plattform man sich bewegt, so Jona Teichmann Programmdirektorin beim Deutschlandfunk. Aber, so Teichmann: "Wir sind Partner aber auch Konkurrenten."

Viele linearen Sender konzentrieren sich nicht nur auf das normale Programm, sondern produzieren exklusive Podcasts. Es gibt aber auch andere Wege. Klassikradio hat sich bewusst gegen Podcasts entschieden und wolle sich darauf konzentrieren, was man könne, so Richard Goerlich, der den Bereich Content bei Klassikradio leitet.

Radio kann Leben retten

Und wie wichtig das lineare Programm ist, hat man bei der Flutkatastrophe im Juli gesehen. Ein Sender, der da herausragte, war Radio Wuppertal. Während die offiziellen Warnungen erst spät in der Nacht kamen und andere Sender kaum berichteten und das Internet in vielen Teilen ausfiel, war Radio Wuppertal die ganze Nacht auf UKW auf Sendung und warnte seine Hörer. Bis dann nach sieben Stunden auch ihr Notstrom ausfiel. Der Chefredakteur Georg Rose fordert ein Umdenken beim Katastrophenschutz und eine klare Einbeziehung der lokalen Radios.

Natürlich zeigten die Medientage auch einen Blick in die Zukunft der Audiowelt. Zum einen ist da das Social Audio, bekannt von Apps wie Clubhouse. Aber auch andere Anbieter wie Twitter Spaces oder Angle drängen in den Markt. Die Idee ist, dass Audio nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern, dass man sich mit der Community auseinandersetzen kann in einzelnen Audioräumen, die auf diesen Apps geschaffen werden.

Synthetische Radiostimmen

Eine anderes Experiment kommt vom WDR. Synthetische Stimmen. So wurden 200 Stunden von einer Radiomoderatorin aufgenommen, um sie später synthetisch alles sagen zu lassen, was man will. Täuschend echt hört sich das an und zeigt, was möglich ist. Gerade werden beim WDR noch intern Leitlinien zum Einsatz entwickelt. Denn missbrauchen wolle man die Technologie nicht.

In der Audiowelt der Zukunft wird lineares Radio genauso seinen Platz haben wie Podcasts oder Innovationen wie Social Audio oder personalisierte Inhalte. Die Trends gehen aber ganz klar in Richtung Podcast und Interaktion mit dem Hörer.