Wie sich Bayern zum Games-Musterland gemausert hat

Lange Zeit gehört das Postulat sogenannte "Killerspiele" verbieten zu wollen zum Forderungskatalog Bayerischer Innenpolitiker wie der Laptop zur Lederhose. 2005 schaffte es das Killerspielverbot sogar auf Bundesebene in den Koalitionsvertrag von Union und SPD.

Damals hätte man sich vermutlich nicht so ohne Weiteres vorstellen können, dass ausgerechnet Bayern irgendwann einmal zum beliebtesten Standort für Computerspiel-Entwickler aufsteigen würde. Genau das aber scheint der Fall zu sein, wenn man einer Umfrage des Computerspiel-Branchenverbandes "Game" glauben darf. Hier landete Bayern knapp vor Berlin auf dem ersten Platz.

Zwei Millionen für digitale Spiele

In der Tat hat Bayern schon seit einiger Zeit das Potenzial von Computerspielen als Wirtschaftsfaktor und Innovationstreibern erkannt. 2009 wurde eine Computerspieleförderung eingeführt, die nach und nach angehoben wurde. 2020 förderte der Freistaat digitale Spiele mit insgesamt zwei Millionen Euro. Das ist zwar immer noch sehr viel weniger als die Filmförderung, kann sich aber im bundesweiten Vergleich durchaus sehen lassen. Nur Nordrhein-Westfalen investiert mit drei Millionen Euro noch mehr in die Branche.

Deutscher Computerspielpreis: Sieger aus Bayern

Auch was die Qualität angeht, konnte sich Bayern in den vergangenen Jahren steigern. 2012 lachte die Republik noch über das mit 100.000 Euro geförderte Online-Spiel "Aufbruch Bayern". Mittlerweile aber kommen aus dem Freistaat auch spiele, die sowohl Kritiker als auch das internationale Publikum begeistern. Dieses Jahr konnte beispielsweise das deutsche Studio "Mimimi Productions" mit hochgelobten Westernspiel Desperados III den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "bestes Deutsches Spiel" gewinnen.

Deutschland insgesamt vergleichsweise unbedeutend

Bislang spielt Deutschland in Sachen Games jedoch eine vergleichsweise kleine Rolle. Selbst in der Bundesrepublik kommen deutsche Produktionen nur auf einen Anteil von etwa vier Prozent des Umsatzkuchens mit Computerspielen. Seit 2020 investiert deswegen nun auch der Bund kräftig in die Brache und stellt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Ob sich die Investitionen gelohnt haben, wird man aber erst in einigen Jahren wissen.