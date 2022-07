Wie schütze ich mein Smartphone vor der Hitze?

Die Hitze im Sommer setzt nicht nur Menschen zu — auch das Handy ist davon betroffen. Wie kann man sicherstellen, dass das Gerät den Sommer gut übersteht?

Diese Gefahr droht

Smartphones sind sehr komplexe Geräte mit unzähligen Bauteilen. Wenn dieses zu heiß wird, kann das Smartphone langsamer werden oder sogar Schaden nehmen. Apple beispielsweise empfiehlt, iPhones nicht wärmer als 35 Grad werden zu lassen und warnt ab 45 Grad sogar für bleibenden Schäden.

Diese Gefahr besteht vor allem bei älteren Smartphones, die ohnehin gerne einmal heiß werden. Als Faustregel gilt: Je neuer und hochwertiger ein Smartphone, desto besser ist das eingebaute Kühlsystem. Viele moderne Geräte haben zudem einen Selbstschutz eingebaut — sie schalten sich selbst aus, wenn Überhitzung droht.

Sonnenstrahlen vermeiden

Damit ein Smartphone Temperaturen von 35 Grad erreicht, muss es jedoch keine 35 Grad haben. Lange Sonneneinstrahlung an einem heißen Tag kann auch dafür sorgen, dass sich das Telefon aufheizt.

Die einfachste Regel, um das Smartphone zu schützen, ist deshalb dieselbe wie beim Menschen: Raus aus der Sonne, rein in den Schatten.

Raus aus der Tasche, dem Auto und der Hülle

Auch bei engen Räumen verhalten sich Smartphones in etwa wie der Mensch... Enge, stickige Räume können in der Hitze schaden.

Macht man sich Sorgen, dass das Gerät mit der Hitze zu kämpfen hat, dann sollte man vermeiden, das Smartphone in der Hosentasche oder einer kleinen Handtasche aufzubewahren, sondern möglichst an der frischen Luft lassen. Auch ein Auto, dass in der Sonne stehenbleibt, kann sich enorm aufheizen.

Das selbe Prinzip gilt bei der Handyhülle: Darunter kann sich Hitze aufstauen. Im Zweifelsfall sollte man die Hülle besser entfernen.

Keine drastischen Abkühlungen

Was aber, wenn das Smartphone heiß gelaufen ist und man sich Sorgen macht, es könnte überhitzt sein? Das Handy in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe zu liegen sollte man vermeiden. Denn der plötzliche Temperaturunterschied wird dem Handy vermutlich mehr schaden als dass er nutzt.

Besser ist es, das Smartphone auszuschalten und im Schatten "atmen" zu lassen. Sollte sich gar der Akku wölben oder sind Schäden erkennbar, ist es das beste, das Gerät zu einem Experten zu bringen.